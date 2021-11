Conservadores gringos funan a Aberlardo de Plaza Sésamo por vacunarse

Sin duda que ‘Plaza Sésamo’ es uno de esos programas que todos hemos visto alguna vez y recordamos de nuestra infancia, tanta es su popularidad que hasta el día de hoy sigue entreteniendo a los más pequeños de la casa mientras les enseña.

Por lo mismo que en tiempos de pandemia el programa infantil ha sido clave para ayudar a los chicocos a entender de forma didáctica esta situación. Así que algunos de los personajes más populares se han sumado a la campaña de vacunación en Estados Unidos.

Pero al parecer no todos quedaron muy contentos luego de que a través de redes sociales uno de los personajes más icónicos de ‘Plaza Sésamo’ anunciara que ya había recibido la primera dosis contra el virus.

Resulta que en Estados Unidos ‘Big Bird’ el primo del querido Abelardo que todos conocemos en Latinoamérica publicó en Twitter que «Me duele un poco el ala, pero le dará a mi cuerpo un protector adicional que nos mantendrá sanos a mí y a los demás. La señorita Erica incluso dijo que me han vacunado desde que era un pajarito y no tenía idea» confirmando que ya se había vacunado.

A raíz de este inocente tweet que se convirtió en todo un éxito entre los usuarios, el propio Presidente Joe Biden le respondió: «Bien por ti, ‘Big Bird’. Vacunarse es la mejor manera de mantener segura a toda su plaza».

I got the COVID-19 vaccine today! My wing is feeling a little sore, but it’ll give my body an extra protective boost that keeps me and others healthy.

Ms. @EricaRHill even said I’ve been getting vaccines since I was a little bird. I had no idea!

— Big Bird (@BigBird) November 6, 2021