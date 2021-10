Presidente Piñera se refiere a su aparición en los ‘Pandora Papers’ La tarde de este lunes, el Presidente Sebastián Piñera se refirió a su aparición en los 'Pandora Papers' y su rol con la minera Dominga.

Pasadas las 14:00 horas de este lunes, el Presidente Sebastián Piñera se refirió a su aparición en los ‘Pandora Papers’, en un punto de prensa frente a La Moneda. Esto luego de que su familia se viera involucrada en la venta de la polémica minera Dominga en los paraísos fiscales que se nombran en el reportaje.

En un principio, el mandatario señaló que: «Hace más de 12 años me desligué absolutamente de la gestión de las empresas familiares». Siguiendo por esta línea indicó; «La decisión de la administración de esas empresas de vender la minera Dominga en 2010, no me fue consultado».

Junto con esto, Piñera afirmó frente a la acusación de los Pandora Papers. «Ni mi familia ni yo tenemos sociedades de inversión constituidas en el extranjero».

Además, el Presidente aseguró que «Desde abril de 2009, antes de asumir mi primera presidencia, me desligue absolutamente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa».

«Como Presidente de la República jamás he dejado de privilegiar el interés público, el bien común, por sobre cualquier otro interés» afirmó Piñera en el discurso que entregó frente a la prensa.

«Los hechos mencionados en ese reportaje no son nuevos, fueron públicamente conocidos por los medios e investigados en profundidad por el Ministerio Público y resueltos por los tribunales» afirmó.

¿Qué son los Pandora Papers?

De acuerdo al reportaje publicado por diario El País, se trata de una filtración de casi 12 millones de archivos; los que permitieron destapar cómo es que muchas poderosas figuras aprovecharon el sistema de sociedades offshore. Además de mostrar la estructura financiera mundial que permite ocultar el movimiento de dinero.

Según mencionaron los encargados de investigar los Pandora Papers, estos afectan a tres veces más líderes mundiales que los infames Panamá Papers de 2016. Junto con esto se da a conocer a los propietarios de más de 29.000 compañías offshore.

En el reportaje se señala que Piñera vendió una parte de la Minera Dominga a su mejor amigo Carlos Alberto Délano en un negocio que se realizó en las Islas Vírgenes Británicas, sumando un artículo en la compraventa en el que se explicitaba que para concretar el pago la zona de La Higuera no debía ser declarada bajo protección ambiental.

