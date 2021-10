«Me pesa la vida»: Con desgarrador mensaje Jordi Castell confirma su separación Luego de que comenzara a especularse que tras cinco años de relación había terminado su matrimonio, Jordi Castell lo confirmó en redes.

Fue durante la jornada de ayer que comenzó a correr la información de que Jordi Castell había terminado su relación con Juan Pablo Montt tras cinco años. Esto luego de que el esposo del fotógrafo diera una corta respuesta en relación a este tema.

«Han sido días muy difíciles» señaló en conversación con el portal A13. Pero ahora el propio ex animador de Primer Plano se encargó de confirmar su separación a través de Instagram luego de tres años de pololeo y la firma del Acuerdo de Unión Civil en 2020.

«Este bote se está hundiendo, lo dice Annie Lenox en una de sus canciones más lindas, pero a la vez desgarradoras. Why. ¿Por qué? Porque lo intentamos como pocos valientes con la necesidad de armar una familia. Porque los dos pajarones veníamos de lugares hostiles, desamores insípidos y lo único que queríamos era paz y armonía. Pero fracasamos» comenzó escribiendo Jordi.

Siguiendo por esta línea, el fotógrafo agregó: «Ya está, ustedes se enteraron por el rigor de la prensa y respeto esa astucia. Quiero que sepan, mi intención siempre fue a través de acuerdos, diálogos y respeto a nuestro entorno y nuestro duelo. En fin. No se puede controlar todo ni esperar que las cosas salgan como uno quiere. Por eso que doy la cara ( o las letras) en este momento y de esta forma».

El agradecimiento de Jordi Castell

Tras esto, Jordi aprovechó de agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido en las últimas horas. «Por respeto al hombre por el que aposté cinco años y medio, a su familia y a la historia que intentamos construir y no resultó. Por respeto a ustedes y sus incansables palabras y buenas vibras».

«Por la memoria de un peludo que sin ser mío fue más parte de mi vida que todo y todos, esta vez les confieso desde la guata: Estoy cansado. Necesito recomponer y dibujar de nuevo el norte» continuó con su mensaje.

«Gracias por no preguntar, porque no tengo ni una respuesta que dar. Me pesa la vida y les agradezco si en algún rincón de su corazón perdedor me entienden. Buenas noches» cerró Jordi Castell.