«Más payaso es…» Hugo Valencia responde sin filtro a ninguneo de Arturo Vidal Luego de que Arturo Vidal saliera a desmentir la información filtrada sobre su polola, el periodista de farándula no se quedó callado.

Hace algunos días que se filtró un audio en el que Daniella Durán, chiquilla que fue vinculada con Arturo Vidal, le contaba a una amiga que la en ese entonces ex del King, Sonia Isaza, la había esperado a la salida de su departamento en Miami en al menos dos ocasiones.

A través del programa de Sergio Rojas y Hugo Valencia ‘Que te lo digo’, mostraron parte de lo que dice la periodista colombiana. «Me la topo de frente y me queda mirando rarísimo. Yo dije ‘qué es esto’. Me asusté horrible y me fui corriendo» se le escucha decir.

Pero las cosas dieron un giro luego de que el propio Arturo Vidal saliera a responder a estos dichos a través de su cuenta de Instagram, pues en un live, el futbolista no dudó en defender con todo a su polola. «Todo lo que está saliendo de Daniella con Sonia es mentira, no le crean a estos payasos que salen a hablar. De verdad se los digo, es todo mentira» comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, el King aprovechó de enviarle unas palabras a sus fanáticos. «Para que no empiecen a subir cosas, a molestar a Sonia» junto con asegurar que la chiquilla se enteró del affaire al tiempo después cuando él decidió contarle.

«Inventaron que la miró feo. Eso es mentira. No los voy a nombrar porque no le voy a dar seguidores. Sigan trabajando» agregó Arturo, además de señalar que el viaje de Isaza en Miami no coincide con la fecha en que habrían ocurrido los hechos.

La respuesta a Arturo Vidal

Cuando todo parecía cerrado y dejado atrás, fue el propio Hugo Valencia que por medio de su cuenta de Instagram, decidió responderle con todo al ídolo de La Roja luego del ninguneo en su contra.

«Ayer un futbolista que no mencionaré porque no quiero darle seguidores (ironía) me trató de payaso. Más payaso es el que dice que no está con alguien, niega a una pareja y semanas después lo pillan y no le queda otra que reconocerlo» comenzó señalando sobre Arturo Vidal.

Junto con lo que agregó: «ahí sí que quedas como payaso. Espero tengan un buen martes y que la semana sea increíble» generando comentarios de todo tipo entre sus seguidores.