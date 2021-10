Ándate cabrito: Filtran fotos íntimas de China Suárez en medio del escándalo Justo luego de que la acusaran de enviarle fotos hot a hombres casados, se filtraron una serie de postales íntimas de China Suárez.

Sin duda que Argentina tiene el escándalo de la semana con la polémica protagonizada por China Suárez, luego de que la modelo Wanda Nara salía a acusarla públicamente de ser la causante de su quiebre con el futbolista Mauro Icardi, a quien le envió coquetos mensajes.

Pero la cosa se ha ido puesto peor con el paso de los días, ya que en el programa che ‘Los Ángeles de la Mañana’ dieron a conocer que no solo habrían sido mensajes los que envió la chiquilla a través de Telegram, sino que también fotos íntimas.

Durante el programa de El Trece, el periodista Ángel de Brito de refirió a las fotos que recibió. «Me están mandando fotos de alto contenido, no voy a decir de qué tipo, que le habrían llegado a Icardi de una mujer». Tras lo que agregó: «Esto recibió Icardi, por eso Wanda accionó contra ‘la zorra’, como consideró».

Es en este contexto que al mismo tiempo comenzaron a circular a través de redes sociales y grupos de WhatsApp fotos íntimas de China Suárez en las que aparece posando en topless. Las cuales llegan justo luego de que Wanda asegurara en Twitter que la actriz «manda fotos a hombres casados», respondiendo duramente a una periodista que la cuestionó.

Las fotos filtradas de China son de alto calibre y la mayoría se reconocen por el tatuaje que la chiquilla tiene cerca de las costillas; de todas formas no se puede comprobar que sean todas de la misma época y que se las envió al futbolista del PSG.

Benjamín Vicuña y su defensa a China Suárez

Aunque la polémica no se quedó ahí, pues el día anterior se dieron a conocer los mensajes que habría enviado China a Icardi. «Dice: ‘algún día tenemos que salir de joda vos y yo. En alguna parte del mundo donde no nos conozcan, jajajajá’, a lo que consigue la respuesta de Icardi ‘para qué, ya me aburrió la joda’ y medio que la limpia ahí» es uno de estos.

Junto con esto la chiquilla se habría reído de Benjamín Vicuña. «Olvídate, él (Vicuña) fue a jugar un partido de fútbol con un actor uruguayo y ella se rio de él y le mandaba mensajes a Icardi mostrándole lo mal que jugaba Vicuña. Feo, es humillante, no hay necesidad» contaron en el programa antes mencionado.

De todas formas el actor chileno salió a defenderla a través de sus historias de Instagram. «No puedo dejar pasar la violencia que se genera en medios y redes hacia una mujer que quiero y respeto como madre de mis hijos» escribió.