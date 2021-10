Laura Prieto preocupa a sus seguidores al revelar estado de salud A través de Instagram, Laura Prieto contó que afortunadamente se dio cuenta rápidamente de su enfermedad y pudo ir al médico altiro.

Este martes Laura Prieto hizo una sesión de preguntas y respuestas a través de su cuenta de Instagram, en la que preocupó a sus seguidores luego de que partiera con un particular mensaje: «Acá recuperándome de a poquito. Todavía sigo en reposo, estoy un poco mejor».

Obviamente que de inmediato sus fanáticos comenzaron a consultarle sobre lo que le había pasado; así que la chiquilla de inmediato recurrió a sus historias para aclarar cual es su estado de salud.

«Pielonefritis (inflamación al riñón). Tengo infección urinaria crónica (tengo una uretra más chica de lo normal), eso me causa infección urinaria con facilidad y ahora el bicho se aburrió de darme solo infección urinaria, así que subió a los riñones» comenzó escribiendo Laura.

Siguiendo por esta línea, la uruguaya agregó que «por suerte caché al tiro porque la vez anterior terminé internada».

Tras esto, algunos de los seguidores de Laura Prieto le preguntaron cómo fue que se había dado cuenta de su infección. «Venía hace días muy cansada, decaída. Después me dio laringitis y no mejoraba… Hace años que sufro esto y conozco mi cuerpo, así que me hice exámenes y salió el resultado» afirmó.

Es por lo mismo que la chiquilla le recomendó a sus fanáticos que siempre estén atentos a las señales. «Súper importante que conozcamos nuestro cuerpo y que consultemos al médico» afirmó sobre cualquier anomalía.

Laura Prieto se confiesa sobre la bipolaridad

Por otro lado, hay que mencionar que frente al Día de la Salud Mental, Laura se confesó sobre su trastorno bipolar. «Empecé hace como 10 años con cambios de humor y depresiones bastante fuertes, que me alteraban el ánimo, de repente quería estar acostada todo el día y me preguntaba por qué si me iba bien».

Junto con esto, la chiquilla agregó que «por periodos de estrés que te llevan a olvidarte de todas las cosas buenas que tienes». Junto con añadir que hubo un momento en el que ya no pudo seguir sola y tuvo que ir al médico.

«Yo soy bipolar, diagnosticada hace 10 años y yo fui de esas que decía: ‘¿Para qué te vas a medicar?’ Ahí me di cuenta de que no podía yo sola hacerme cargo de mi estado de ánimo, no dependía de mí (…) Es súper importante entender cuando uno no puede solo y no tiene nada de malo» aseguró Laura.