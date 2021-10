Don Francisco confirma que no sigue a la cabeza de la Teletón: «Tiene que ser gente mas joven» Por estos días Don Francisco dio una entrevista sobre la nueva edición de la Teletón y que pasará la posta en la animación.

El próximo 3 y 4 de diciembre es una nueva edición de la Teletón, por lo mismo que nuestros amigos de RadioActiva conversaron ni más ni menos que con Don Francisco, quien dio todos los detalles de lo que será la cruzada solidaria de este año.

«Este es un año en el que necesitamos el apoyo y la colaboración de toda la gente» comenzó señalando el animador, junto con afirmar la gran importancia que tiene conectarse con el público y que buscan todos los medios para hacerlo; por lo mismo que este año se unen incluso canales de cable.

«Nosotros nos basamos en los amigos que tenemos en los medios y en toda la gente que nos colabora siempre en Teletón. Imagínate que tuvimos la primera Teletón virtual y tuvimos el éxito inesperado y pudimos seguir atendiendo a los niños. Hace varios meses no tuvimos Teletón y estamos con los recursos acotados para seguir con esta obra» agregó Don Francisco.

Por otro lado destacó como los pacientes y profesionales han estado dándole con todo en esta crisis. «También hacemos un doble esfuerzo en esta época de pandemia, con atenciones domiciliares, telerehabilitación, telemedicina. Y además ayudamos a todas las personas que tenían problemas con el Covid-19».

Don Francisco pasa la batuta de la Teletón

Además Mario contó que actualmente ya llegó a nuestro país y está haciendo cuarentena, para luego dedicarse con todo a la Teletón. «Necesitamos que la gente nos acompañe, le vamos hacer promoción al programa desde antes para que la gente sepa de que se trata».

Pero sin duda que el momento más emotivo fue cuando Don Francisco confesó que dará paso a otras figuras para que lideren la cruzada solidaria, «Yo he colaborado durante muchísimo tiempo y voy a seguir colaborando pero no desde esta misma posición. Ya van a ver nuevas formas, nuevos rostros, nuevas formas para hacer Teletón dentro de los próximos años».

«Yo voy a seguir haciendo eso mientras la fuerza me acompañe, pero liderar la Teletón o llevar la bandera de la Teletón va a tener que ser una nueva juventud. Tiene que ser gente mas joven, con ideas distintas, en este tiempo todo ha cambiado, la televisión, la vida. Todo eso se debe incorporar en esta nueva maratón» señaló.

Para finalizar Don Francisco reveló que se vendrán una serie de cambios para el evento de este año, ya que uno de sus momentos más esperados, el cierre de campaña en el Estadio Nacional no podrá realizarse.

«Este año no vamos a tener el Estadio Nacional, nos vamos a tener que imaginar el estadio (…) Este año no habrá porque no se puede, no sabemos cuáles son las regulaciones y a lo mejor hay que estar cada 3 asientos, y no lo podemos cumplir» afirmó.