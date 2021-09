Yamila Reyna advierte sobre estafa que utiliza su imagen A través de sus redes sociales, Yamila Reyna salió a advertir sobre una estafa que circula en redes sociales donde usan una foto de ella.

Ya es común ver una gran cantidad de estafas a través de redes sociales, las cuales son variadas y apuntan a distintas personas; pero hace un tiempo comenzaron a aparecer algunas que usan a famosos para promocionar productos de belleza; y así fue como le ocurrió recientemente a Yamila Reyna.

Resulta que comenzó a circular la página de Facebook de tal «doctora Verónica Carrasco», quien advierte que por la nueva cepa del Covid-19, las personas con sobrepeso están en más riesgo que el resto de la población; por lo mismo que ella ofrece un supuesto producto para adelgazar.

De momento no hay nada que involucre a Yamila, pero la cosa se pone serie luego de que se utilizara una postal que la chiquilla subió hace poquito, la cual fue editada para hacer que su cintura se viera mucho más pequeña y ponerle una mascarilla encima, además agregar el mensaje: «La actriz impresionó a todos con su figura».

Es por lo mismo que la comediante che se indignó y a través de sus redes sociales salió a asegurar que es una estafa y que ella no tiene nada que ver. «Hoy volvió a circular esta información falsa penosa y ridícula sobre una tal doctora Veronica Carrasco y un producto para adelgazar fiberton» comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, Yamila Reyna agregó que «es completamente FALSO, yo no promociono y jamás promocionaría un producto para adelgazar! Y no, aunque baje 500 kilos tendría la cintura que me pusieron en la foto».

El apoyo de los seguidores de Yamila Reyna

Al poco tiempo de compartir la postal, los seguidores de la actriz le dejaron más de dos mil me gusta y decenas de mensajes en los que aseguran que ya varias veces han visto ofertas de este tipo con otras famosas nacionales y que lamentablemente hay gente que sigue cayendo.

«Yo vi uno de Begoña»; «Demanda ese perfil!!»; «La cintura po»; «Que terrible que jueguen con tu imagen»; «Yami te banco un montón»; «A la cote Quintanilla le pasó lo mismo… no con la misma Dra» y «están haciendo esto con todos los famosos» es parte lo que le escribieron a Yamila.