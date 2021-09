Vivi Kreutzberger: «Mi papá es muy machista» La hija de Don Francisco arrasó con "Sábado Gigante" en una entrevista del programa "Los 2000: zapping del pasado".

Recientemente se estrenó un nuevo episodio de Los 2000: zapping al pasado. El programa conducido por Emilio Sutherland y Tonka Tomicic hace un análisis de los espacios que se transmitieron por la T.V. chilena a lo largo de la década de los ’00. La entrevistada de anoche fue la hija de Don Francisco, Vivi Kreutzberger.

La hija del titán de la televisión latina dirigió duras palabras hacia su padre, afirmando que «Sábado Giagante siempre fue un programa muy machista porque mi papá es muy machista».

«Siempre además estaba enfocado en el ‘Miss Colita’, la ‘Miss Piernas’, ‘Miss’ no sé cuanto, ‘Miss’ no sé qué», agregó Kreutzberger según reporta LaCuarta.

«Y a medida que me fui ganando el espacio, dije ‘¿sabís qué? Hagamos la revancha y empecemos a hacer el ‘Míster Gigante’ y empecemos a empelotar a los hombres, y empecemos a hacer las cosas al revés», aseveró.

Una trayectoria en la sombra de un gigante

La animadora comenzó a tener su propio espacio en Gigantes con Vivi (2003), un espacio que le permitió separarse del programa de su padre, Sábado Gigante. Cuando le preguntaron si gracias a su programa se comenzó a combatir el machismo chileno en la pantalla chica, la animadora afirmó que: «Sí, porque no creo que se haya logrado».

«Pero yo creo que sí se hizo una inflexión», agregó. «No me lo adjudico yo, pero no conozco y no me acuerdo de otro (programa) donde haya habido modelos y los modelos hayan estado ligeros de ropa. No creo que se haya dado tampoco más allá».

Este espacio de Vivi Kreutzberger, Gigantes con Vivi, se aireó del 2003 al 2009 a través de Canal 13. Luego entre 2010 y 2011 a través de Mega. Hoy la animadora volvió al país para conducir un nuevo espacio llamado Más Vivi que nunca en el canal TV+ de Mega.