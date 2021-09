Vanessa Daroch impactó con confesión: «Lo tengo asumido» Invitada a 'Pero Con Respeto', Vanessa Daroch dejó sin palabras a Julio César Rodríguez con confesión sobre lo que sabe de su futuro.

La noche de este miércoles, la tarotista Vanessa Daroch estuvo invitada a ‘Pero con Respeto’, donde sorprendió con diferentes revelaciones sobre asuntos paranormales que ha vivido. Pero sin duda que una confesión sobre su futuro es la que dejó a varios helados.

Resulta que la mujer le contó a Julio César Rodríguez que hace un tiempo se le comenzó a aparecer una imagen de ella misma. «Me he visto anciana. Sé que voy a fallecer joven y que es un accidente de tránsito. Y es lo más probable, porque yo manejo mucho» partió su relato en el late de CHV.

Tras esto, el periodista le consultó si «¿Se te apareció una imagen?»; a lo que Vanessa comentó que: «Sí, fue ‘un sueño no sueño’, como le digo yo. Fue una persona, un ser, que llegó y me mostró esta imagen igual como pasar diapositivas. Y efectivamente estaba mucho mayor, pero no estaba anciana».

Lo que se viene para Vanessa Daroch

Posteriormente, la conocida tarotista dio más detalles de su fuerte visión. «Después de eso se me empezó a repetir mucho un sueño donde yo estaba de pie ante dos muros que estaban como en un vértice. Yo me empezaba a acercar, había un hoyito en el muro y atrás se veía un cementerio. Y en ese cementerio estaba mi lápida».

Finalmente, Vanessa Daroch compartió una emotiva afirmación, en la que se refiere a lo que existe después de la vida, por lo que está muy tranquila con su visión. «Al final, yo lo tengo asumido, porque yo sé que lo viene después de esta vida es precioso» aseguró mientras dejaba sin palabras a Julio César Rodríguez.

Hay que recordar que en su rol, la tarotista se ha enfrentado varias veces a lo que se viene después de la muerte, por lo que no es nuevo para ella.