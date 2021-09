Rodrigo Sepúlveda tras caída de Chile: «Acá hay un gran responsable, que es Martín Lasarte» Rodrigo Sepúlveda no tuvo filtro al momento de referirse al encuentro de Chile vs Colombia que terminó con una dura derrota para La Roja.

La noche de este jueves no fue nada buena para los hinchas de La Roja, ya que Chile sufrió una dura derrota ante Colombia por 3-1, quedando cada vez más lejos del sueño mundialero. Es en este contexto que Rodrigo Sepúlveda analizó sin filtro la actuación de la selección nacional.

«Acá hay un gran responsable, que es Martín Lasarte. Lo que hizo en el primer tiempo es regalar 45 minutos de juego. Chile no quiso ir a ganar el partido, no salió a buscarlo, solo esperaba a una Colombia que tiene una virtud por historia: su velocidad» comenzó señalando el periodista en Meganoticias.

Siguiendo por esta línea, Sepúlveda señaló que el partido ante Colombia «fue durísimo, fue un cachetazo fuerte y merecido. Chile salió a no perder, a esperar a Colombia, salió con una selección absolutamente tímida, con errores en todos los sectores del campo, individual y colectivamente».

Tras esto, el conductor de Mega afirmó que el encuentro eliminatorio «fue fácil para Colombia», enfatizando que «el técnico de Chile es el gran responsable, porque sale a defenderse y en partidos de este nivel, tú no puedes regalar un tiempo, si a Chile no le queda el traje de defensor, de protegerse, de ser tímido».

«Fue un desastre, un punto de nueve. Hoy día está Venezuela, Bolivia y Chile, así estamos. Es una selección que depende mucho de las grandes figuras, porque sin esos super cracks, la selección no tiene nivel, no existe y no nos podemos engañar» cerró Rodrigo Sepúlveda.

¿Qué se viene para Chile en las eliminatorias?

Según consigna radio ADN, el jueves 7 de octubre, Chile se trasladará hasta Lima para enfrentar a Perú en el Estadio Nacional de la capital peruana. Tres días más tarde, La Roja recibirá a Paraguay, presumiblemente en Santiago.

Todo culminará cuatro días más tarde, cuando Chile se vea las caras ante Venezuela en estadio a definir, pese a que todo apunta a que nuevamente la Roja hará de local en el Estadio Monumental tanto ante los paraguayos, como frente a la “vinotinto”.