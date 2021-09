Pato Torres tras vender su auto para pagar deudas: «Es maravilloso porque no estoy gastando en peaje» El actor aseguró que para moverse por Santiago está gastando cerca de 300.000 pesos mensuales entre taxis, metro y micros.

El comediante y locutor de radio, Pato Torres, tuvo que vender su auto en marzo para poder pagar sus deudas, viéndose obligado a tomar la locomoción colectiva. «Lo estoy tomando por el lado positivo porque observo a la gente», aseguró Torres para LUN.

El vehículo del Pato era un BMW y según comenta, venderlo lo «salvo inmediatamente. Deposité la plata y (mi deuda) desapareció inmediatamente».

«Hoy día tengo que trasladarme en taxi, colectivo y es un gasto que es casi como si estuviera pagando un vehículo. Son 300 lucas en pura locomoción», agregó Torres.

¿Cuáles eran las deudas del Pato?

La morosidad del actor habría crecido en pandemia, ya que según explica, no pudo actuar en teatros. Pato aseguró que el 70% de sus ingresos mensuales se generaban con eventos presenciales.

«Vivo muy a trasmano (Huechuraba), entonces tengo que agarrar un taxi. Contraté una persona que me moviliza y él, muy gentil me hizo un precio. Igualmente uso colectivo y los horarios no son los mismos que cuando andas en auto o en el Metro. En el Metro te deja en un lugar y después tienes que moverte a tu destino. Y así vas perdiendo 10, 15 minutos hasta una hora», agregó.

«Es maravilloso porque no estoy gastando en peaje, bencina y no estoy contaminando. Pero es demasiado incómodo moverme todo el día (entre la radio, teatro y otras labores)», asegura el actor.

Volviendo al escenario

Según reporta LUN, Pato Torres está presentando la obra «¿Por qué será que las queremos tanto?» junto a Fernando Kiche en el Teatro San Ginés los días jueves y sábado a las 21:30 horas.

«Estar arriba de un escenario es lo mejor que me puede pasar en la vida. El jueves (23 de Septiembre) fue nuestra primera función después de dos años. Tengo mucha confianza en que se vienen cosas mejores», concluyó Torres.