Mon Laferte saca aplausos con nuevo look en pleno embarazo A través de sus redes sociales, Mon Laferte encantó a sus seguidores luego de mostrar el nuevo look que decidió mientras espera su bebé.

Fue hace solo unas semanas que Mon Laferte anunció entre lágrimas que estaba esperando a su primer retoño. La cantante compartió un video en sus redes sociales donde aseguraba que aunque aún no cumplía los tres meses y no podía contarlo, ya no se aguantaba con el secreto.

Y desde ese momento que la cantante chilena ha estado compartiendo registros de lo que ha sido esta dulce espera, además de los momentos no tan felices, ya que no se había sentido muy bien con su apariencia en los últimos días.

«Tengo el autoestima por el suelo jajaja, con este pelo sin podérmelo pintar y las hormonas» comentó hace unos días Mon a través de una historia de Instagram en la que mostraba que no se había podido teñir el pelo por su embarazo.

Aunque todo parece indicar que este ya no es un problema para la popular artista; ya que a través de sus redes sociales compartió nuevas fotitos en las que demuestra que nuevamente cambió de look, dejando atrás el rojo que estrenó hace un tiempo y que ya se estaba convirtiendo en un anaranjado.

«Volví! Me extrañaba. Adiós zanahoria» escribió Mon Laferte para acompañar las postales en las que demuestra que volvió a su cabello oscuro, manteniendo su chasquilla y su clásico estilo.

La reacción de los seguidores de Mon Laferte

Obviamente que al poco tiempo de publicar la fotito, la chiquilla recibió más de 300 mil me gusta y cientos de comentarios de sus seguidores, quienes no dudaron en escribirle sobre lo regia que se ve con el nuevo estilo en su pelito.

«Me encantas con ese look 😍 ya te extrabaña mi Mon»; «Tan bella, espero que esté bien con tu bebi»; «Ay que mujer tan hermosaa»; «La mami más linda»; «aaaaaaaaah que lindaaaa mi chiqui, el embarazo te sienta de maravilla»; uno siempre vuelve a la esencia. Hermosa mon» y «Estoy enamorada de ti Mon» le escribieron.