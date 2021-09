Cristián de la Fuente y las consecuencias laborales del caso relojes En una entrevista tras ser mencionado en el caso relojes, Cristián de la Fuente salió a referirse de los problemas laborales que le trajo.

Este lunes recién pasado, Cristián de la Fuente estuvo invitado a ‘Mucho Gusto’, donde rompió el silencio tras ser vinculado al polémico caso de los relojes robados. Hay que señalar que el actor fue señalado como uno de los que aparece en la investigación.

Frente a esto, el también modelo desmintió toda la información era falsa y que tenía como comprobarlo. Pues reveló que lo que él hizo fue vender dos relojes que eran de su propiedad a través de un joyero y que el comprador fue Parived, pagado con cheques de Tonka Tomicic.

Las consecuencias para Cristián de la Fuente

Por otro lado, Cristián de la Fuente se refirió a las consecuencias laborales que le ha traído verse involucrado en este caso. «En Estados Unidos no ha habido repercusiones, pero en Chile sí», partió diciendo el actor nacional.

Siguiendo por esta línea afirmó que. «Tengo relaciones comerciales, las cuales me han llamado por teléfono, y me han dicho ‘oye qué pasa con esto’. Hay gente que me ha llamado para que se aclare esto lo más pronto posible».

Junto con esto, de la Fuente detalló que todos sus contratos tienen una cláusula de probidad; es decir que si su nombre se ve relacionado con algún tipo de delito, estos se cancelan.

«Tenía contrato con algunas marcas donde tenía que subir ciertos post a redes sociales, pero se tuvieron que cancelar porque la marca no va a estar subiendo algo mío para que la gente trolee» señaló el intérprete.

«Esto tiene un daño moral», agregó. Pese a esto, Cristián de la Fuente tiene claro en aclarar esta situación para que no siga afectando su carrera profesional.

“He perdido trabajos, pero es secundario, hoy lo más importante es que se rectifique esto y que mi nombre no sea vinculado a delitos”, dijo Cristián.