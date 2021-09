Cristián de la Fuente rompe el silencio por caso contrabando: «Los relojes los quería Tonka» En una reciente entrevista, Cristián de la Fuente se refirió a su supuesta relación con el caso relojes que salió a la luz por Parived.

Durante los últimos días, Cristián de la Fuente se ha visto en medio de la polémica, esto luego de que La Red publicara un reportaje en el que se se señalaba que estaba siendo investigado por el caso de relojes de contrabando que tiene a Parived de protagonista.

Frente a esta situación es que el actor se querelló en contra del canal privado por mencionarlo en la nota. Mientras que en una nueva entrevista decidió dar a a conocer el motivo por el que pudo haber aparecido en la carpeta investigativa.

«Es muy doloroso que te involucren en un caso tan grave como éste» comenzó señalando de la Fuente en conversación con Publimetro.

Siguiendo por esta línea explicó que «hace más de un año me contacté con el señor Daniel Goñi, a quien conocí cuando él trabajaba en una joyería de la ciudad, para encargarle la venta de dos relojes de mi propiedad que no podía usar ya que actualmente tengo un acuerdo con otra marca de relojes».

Daniel Goñi es dueño de una tienda web donde se ofrecen estos artículos y es conocido por los joyeros de alta gama. Este sería el que le comentó a Cristián de la Fuente que tenía un cliente interesado.

«Al poco tiempo me comentó que tenía una cliente que estaba interesada en comprar los relojes. Me transmitió las condiciones de la venta, las que acepté. Esa es toda mi relación con el señor Goñi y con su clienta».

La relación de Tonka con Cristián de la Fuente

Junto con esto, de la Fuente señaló que «según lo que me informó el señor Goñi, los relojes los quería Tonka. Se los pasé y me entregó los cheques de la cuenta de Tonka».

Por otro lado, el actor afirmó que no estaba en conocimiento de una investigación de los hechos. «La venta del reloj se realizó en el mes febrero del año 2020, y yo recién me enteré de esto hace un par de semanas por la prensa».

Además, Cristián de la Fuente agregó: «lo que yo le puedo decir, es que hasta el momento no he recibido ninguna citación de la Fiscalía, y que jamás he comprado relojes ni ninguna otra cosa robada».

«La primera sensación es de impotencia. Es muy doloroso que te involucren en un caso tan grave como éste. Tener que soportar ataques en las redes sociales por personas que hacen eco de la noticia que publica un medio de comunicación, y que inmediatamente replicaron otros medios, sin antes preguntar nada. Manchar mi nombre gratuitamente, y sobre todo ver cómo esto afecta a mí esposa y especialmente a mí hija, es muy triste» cerró.