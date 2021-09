Cristián de la Fuente por caso contrabando: «Le vendí dos relojes a Tonka» Tras verse involucrado en la polémica de Parived por unos relojes, Cristián de la Fuente dio a conocer su versión de los hechos.

Hace algunos días te contamos que Cristián de la Fuente se vio involucrado en el caso de relojes de contrabando que tiene como protagonista a Parived, marido de Tonka Tomicic. Esto luego de que La Red publicara un reportaje donde se señalaba que el ex modelo formaba parte de la investigación.

Es en este contexto que el actor anunció una querella en contra del canal privado y ahora en conversación con ‘Mucho Gusto’ se refirió más en extenso a su papel en la ya polémica investigación de la receptación de objetos robados.

Para comenzar, de la Fuente señaló en el matinal de Mega que «Lamentablemente, a veces un error puede convertirse en algo más grande y causar mucho daño».

Siguiendo por esta línea, afirmó que «a mí, La Red textualmente puso ‘Parived imputado y actor Cristián de la Fuente entre los investigados en caso de relojes VIP robados. Habría sido uno de los compradores de especies robadas’. Esto fue lo que se dijo y eso generó una réplica de muchos otros medios de comunicación».

Cristián de la Fuente y su relación con Tonka

Posteriormente el actor se refirió a la venta de relojes que lo pudo involucrar. «La historia es muy simple y muy diferente de lo que estamos hablando acá. Yo, el año pasado le vendí dos relojes a Tonka, según lo que me dijo la persona que estaba vendiendo los relojes, no directamente, con un joyero que yo conozco».

«Yo los tenía, no los usaba porque tengo otra marca con la cual trabajo y dije ‘Daniel, si hay alguien que me quiera comprar estos relojes, ahí están'» agregó de la Fuente.

Junto con lo que señaló: «Uno de los relojes me los compré cuando cumplí 40 años, me lo mandé a hacer, tengo los certificados de origen, con una tarjetita, y el otro reloj me lo mandó de regalo Hublot, porque soy amigo del dueño».

«Yo entregué mis relojes y me llegaron cheques de la Tonka Tomicic por el monto total (…) Febrero del año pasado. Fin de la historia» y comentó: «Yo recibí los cheques, el tipo los vendió y se acabó. Esto fue en febrero de 2020, yo nunca más vi a Daniel Goñi (joyero), yo me fui a Vichuquén».

Críticas a La Red

Tras esto, Cristián de la Fuente se refirió a cómo le ha afectado el reportaje publicado por La Red. «Sale mi cara, sale mi imagen, eso le provoca daño a mi mujer, a mi hija. Yo después apelando a la ley de prensa le mando una carta a La Red donde aclaro todo».

Además de aclarar que «jamás he recibido nada de la Fiscalía, ni una citación, nada, y si me llaman feliz voy (…) Yo vendí dos relojes, lo que no tiene nada de malo».

«Esto es como el juego del teléfono, que pudo haber salido mi nombre en la investigación y la periodista leyó mi nombre y dice ‘Cristián de la Fuente involucrado’, y publicaron la nota (…) Se está diciendo algo que es completamente falso. Llevo una semana recibiendo mensajes mala onda, a mi hija, a mi familia, es un daño heavy» cerró.