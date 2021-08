Patricia Maldonado vuelve a la TV tras su salida de ‘Mucho Gusto’ Tras casi dos años alejada de la televisión, Patricia Maldonado será la próxima invitada de 'Pero con Respeto' donde hablará de todo.

Fue en octubre del 2019 que Patricia Maldonado salió del ‘Mucho Gusto’ en medio de la polémica, pues justo en medio del estallido social desde Mega decidieron sacarla del matinal, al que finalmente no volvió a aparecer. Pero finalmente la veremos volver a la pantalla chica.

Aunque no será de manera definitiva, sino que la deslenguada opinóloga será la próxima invitada de Julio César Rodríguez en su late de CHV ‘Pero con Respeto’, el late que en el poco tiempo de su estreno se ha convertido en un éxito total entre el público.

Es este 31 de agosto que Maldonado llega a la pantalla del canal privado, donde hablará de todo, incluso de las polémicas que ha generado en su espacio por YouTube ‘Las Indomables’, donde junto a Catalina Pulido han estado en medio de la noticia por sus dichos.

La salida de la TV de Patricia Maldonado

Hay que recordar que hace un tiempo la también cantante dio una entrevista al canal de cable Zona Latina, donde se refirió a su salida del ‘Mucho Gusto’, asegurando que uno de los momentos que más le dolió fue la fiesta de navidad que se hizo ese año en Mega.

«Viene diciembre, el 25 de diciembre. Mega, del año 2019 después del estallido. Y celebran la Navidad. Hacen el arbolito. Ya Karol Dance se había ido, no se olviden que había quedado una escoba tremenda con Karol Dance, los carteles, todo» comenzó relatando Patricia Maldonado.

Junto con lo que agregó: «Que había un cartel mío, si es que había, y había 800 mil del Lucho (Jara), 800 mil del Kike Morandé, 800 mil de la Bolocco, 800 mil de Karol Dance, y había uno mío, para que ustedes vean la diferencia. Viene ese día, celebran la Navidad, y llega Karol al estudio, llegaron todos. Y a mí nadie me invitó ni nadie me llamó».

«Ese día tengo que reconocer que lloré, lloré. Seré hue… no sé, pero lloré. Yo no esperé una cosa como esa, no me lo merecía… ¿por qué? ¿Qué les hice yo? Muy por el contrario. Darles siempre en 18 años la mejor sintonía, el mejor trabajo, la mejor responsabilidad» señaló Maldonado.