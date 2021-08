Mamá de Tomás Bravo rompe el silencio: «Estamos cerca de saber toda la verdad» Tras mantener una importante reunión con la Fiscalía, la mamá de Tomás Bravo, dio algunos detalles de lo que se viene en la investigación.

La tarde de este martes, la mamá de Tomás Bravo mantuvo una reunión con la Fiscalía de Biobío, donde le dieron nuevos antecedentes sobre la investigación de la muerte de su hijo. Contexto en el que se descartó que haya sido accidental, enfocándose en la búsqueda de los posibles responsables.

Es tras esta situación que Estefanía Gutiérrez conversó con el matinal ‘Bienvenidos’, donde explicó que «es lo que siempre pensábamos. Es doloroso, no es grato saber esto, pero es lo que siempre como mamá sentía. Es imposible que mi hijo haya llegado solo a ese lugar (donde fue hallado sin vida)».

Siguiendo por esta línea, la mamá de Tomás confesó que la información entregada por el Ministerio Público «es un alivio, porque es como no hacerle justicia a mi hijo decir que él llegó solo. Es como dejar todo cerrado decir eso. Eso no es justo. Eso es imposible».

Frente a la conversación con la fiscal a cargo, la joven reveló que «mi mamá no pudo entrar porque me correspondía a mí, como mamá, estar ahí. La fiscal necesitaba hablar conmigo como mamá. Siempre es difícil ir a Fiscalía como mamá. Uno va nerviosa y sale mal, porque no se sabe qué información te van a entregar».

Por otro lado, la mamá de Tomás descartó que esto signifique un vuelco en el caso. «Era algo que ya todos sabían, no era algo inesperado. Por lógica, él no llegó solo ahí. Yo me he tenido que enfrentar a muchas situaciones e ir viendo de a poco la realidad de las cosas».

«Estamos cerca de saber toda la verdad de lo que le pasó a mi hijo. Pero el día que se sepa va a ser a base de prueba científica, no de rumores. Así me lo dijo la fiscal» afirmó.

El sentido mensaje de la mamá de Tomás

Junto con esto, sobre la intervención de terceros, Estefanía señaló que «no me quiero referir mucho a eso, pero yo no creo que sea una persona que esté tan lejos tampoco, porque si hubiese sido una persona de lejos, mi hijo no estaría ahí (en el sitio donde fue hallado)».

Pero para cerrar, la mamá de Tomás envió un potente mensaje. «Hay otros casos que no tienen la visibilidad o la ayuda que yo he tenido. Y es verdad: si no hay una cámara de por medio, muchas veces no se obtiene justicia. El Ministerio Público hoy día está cometiendo miles de errores. Hay gente que lleva años en esto por culpa de los errores».

«En mi caso, todos estos errores que hubo al principio están dañando la investigación, por eso es difícil confiar nuevamente en la justicia» terminó.