Leo Rey confesó que su papá «me hizo trabajar contra mi voluntad» Este lunes en 'Pero con Respeto' tendrán como invitado especial a Leo Rey, quien se referirá a su vida personal y su nuevo trabajo musical.

La noche de este lunes se viene un nuevo capítulo del late de Julio César Rodríguez ‘Pero con respeto’, en el que su invitado estrella será no otro que el cantante chileno Leo Rey; quien contará detalles desconocidos de su carrera musical y su vida privada.

Para comenzar, el ex vocalista de ‘La Noche’ hablará sobre su paso por la banda que lo lanzó a la fama. Asegurando que durante todo ese tiempo ganó muy poco dinero y con un préstamo compró su auto amarillo (Pontiac Solstice). “Yo andaba en el auto amarillo quebrándome y la gente gritaba “ayyy Leo Rey” y la bencina andaba ahí en la reserva, con piloto encendido porque no tenía dinero”.

La dura infancia de Leo Rey

Por otro lado, el cantante nacional va a hablar sobre su dura infancia, además de como esta lo moldeó en el artista que es hoy en día.

«Yo me crié en la extrema pobreza. Sin luz, sin agua y viviendo en piso de tierra y mi papá quería que yo siguiera con el cuento de los taca taca que yo lo profesionalizara, pero yo quería algo más. Yo quería torcerle la mano al destino, no fui nunca al colegio, mi papá nunca me mandó, siempre me explotó y me hizo trabajar contra mi voluntad» confesó Leo Rey.

Junto con esto recuerda que nunca supo de un cumpleaños o una navidad. Y señala que “entonces yo me esforcé mucho. Viví dos años en la calle, en los paraderos, durmiendo por ahí en la micro y siempre con la mente en que tenía que ser artista. Tengo que lograr ser cantante como Luis Miguel que era mi mentor y así y todo lo logré”.

Finalmente Leo Rey revelará detalles de su nuevo sencillo y videoclip llamado “Eva”, el cual está basado en hechos reales y que ya tiene más de un millón de visitas.