El Chacotero Sentimental presenta: Cásate Conmigo En El Chacotero Sentimental hablamos con Acuario, quien está complicada, luego de que un amigo le ofreciera casorio tras terminar.

En El Chacotero Sentimental recibimos el llamado de Acuario de 3.5, quien llamó para conversar con El Rumpy para pedirle un consejo, ya que recién había terminado una relación con su peor es na’ tras enterarse de que le estaba poniendo todo lo que es los cuernos.

Resulta que esta cabra nos salió media tecnológica y no dudó el hackearle el teléfono a su pierno, donde cachó todos los números, conversaciones y otras cosillas que tenía con otras mujeres. Así que de inmediato partió a encararlo y este se lo negó todo altiro.

Pero Acuario no es de los trigos muy limpios tampoco, ya que esta chiquilla en el pasado también era buena pa’l leseo y estaba como loca poniéndole el gorro a sus parejas. Así que ya sabe como funciona la cosa y no tiene duda que este es el karma por andar portándose mal.

Se nos puso indecisa Acuario

Y esto no es todo, ya que la historia toma un giro radical; pues tras enterarse del quiebre, uno de sus amigos aprovechó altiro y hasta le pidió casorio. Pero nuestra amiga está indecisa, ya que no sabe si aceptar la propuesta o no, arruinando la amistad para siempre.

La cosa es que este chiquillo hace tiempo que le tiene ganas y quiere formar una cosa más seria con ella. De todas formas Acuario tiene problemas, pues el cabro no le gusta para nada, y ella todavía está enganchada por el pastelito que le puso el gorro.

Es más, el amiguito le dio una semana para decidirse o la cosa llega hasta ahí, así que le consultó a El Rumpy que tiene que hacer. Obviamente que nuestro locutor le dijo que ahí no pasaba nada y que pa’ que iba a estar con él, que era una lata.

