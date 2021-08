Diana Bolocco se fue con todo contra usuaria que la trató de «vieja» Luego de compartir una osada fotito en la que se luce en topless, Diana Bolocco recibió algunos pesados comentarios por su edad.

Recientemente te contamos que Diana Bolocco dejó sin palabras a sus seguidores, luego de compartir una osada fotito en blanco y negro en su cuenta de Instagram; en la que se luce posando en topless, dejando muy poquito a la imaginación.

«Así celebré el paso a la fase 4……. Nah! mentira…… Necesitaba una excusa para subir esta foto del 2018 con poquita ropa y no se me ocurrió nada más» comenzó escribiendo la animadora para acompañar la postal que publicó en el marcó del TBT que se hace en redes sociales.

Junto con esto, Diana agregó: «Bueno, hasta que me acordé que hoy es jueves de #tbt. Con ese # bastaba no???? 😂😂 En todo caso, por favor tomemos la fase 4 con responsabilidad. No queremos volver atrás!!!!!!!!!! Un abrazo para todos».

Al poco tiempo de publicar la fotito, la chiquilla se llenó de piropos y halagos por parte de sus seguidores y cercanos, quienes no dudaron en escribirle que está cada vez más regia.

Pero al parecer no todos quedaron muy felices con la publicación que subió Diana, ya que una seguidora le dejó un pesado comentario sobre las destapadas postales que ha publicado.

«Alguna crisis de vieja que se quita tanto la ropa últimamente?» le escribió la usuaria @carolinabouchon, quien hizo referencia a que recientemente la también periodista ha subido varias postales más subidas de tono de sesiones antiguas.

La respuesta de Diana Bolocco

Y como Diana ha estado mucho más presente en sus redes sociales en el último tiempo, no se demoró nada en responderle con todo a la mujer.

«Vieja para ti. Tengo 44 años y me siento en la flor de la vida. Amo mi edad y me siento orgullosa de tenerla. Creo que a los 80 te voy a contestar lo mismo» comenzó escribiendo, junto con señalar que «la edad es solo un número. Y si hay algo que sabemos, es que tú también vas a cumplir años cada 365 días».

«Espero que cuando llegues a los 44 te tomes las fotos que quieras, te saques la ropa cuando quieras y que nadie se sienta con el derecho de decirte vieja. Así habremos avanzado como sociedad. Saludos» cerró Diana Bolocco.