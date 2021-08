Clases de historia con la señora Nelly: Recordamos la primera transmisión radial de Chilito Este jueves es un día muy importante, ya que hace 99 años se hizo la primera transmisión radial y la señora Nelly estaba para recordarlo.

Este jueves en La Mañana de la Corazón, la señora Nelly dio una clase de historia a todos los chiquillos de La Número Uno, ya que les contó que un día como hoy pero en 1922 se hizo en Chilito la primera transmisión de radio por parte de la Universidad de Chile.

Obviamente que nuestra mentalista oficial ya estaba en esos tiempos y aprovechó de contar toda la historia, incluso que Patito Torres ya estaba haciendo su programa ahí. Pero más que nada recordar la importancia de ese día, ya que gracias a esa transmisión hoy estamos en sus casitas.

Así que los chiquillos comenzaron a recordar programas de sus años mozos y Toti se quedó bien colgado con los que contaron, porque la juventud ya escucha otras cosas.

Pero al final se les ocurrió la mansa idea, ya que La Mañana de la Corazón puede ser el mejor programa de su hora, pero no el único. Así que para celebrar este gran día aprovecharon de hacer un sapeo por nuestras radios amigas y no tan amigas para cachar que estaban haciendo en su horario.

Los chiquillos hicieron un repaso por la RadioActiva, Los40, Imagina, aquella con nombre de mujer, hasta que llegaron a la más querida de Chile y obviamente que se quedaron ahí.

¿Cómo seguir a la Corazón?

