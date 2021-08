Cecilia Bolocco contó la razón por la que su retoño debió ser hospitalizado Luego de preocupar a sus seguidores al confesar que su hijo había estado internado, Cecilia Bolocco explicó de qué se trató.

Hace unos días te contamos que Cecilia Bolocco dejó más que preocupados a sus seguidores. Luego de que diera a conocer durante una transmisión en vivo que su retoño Máximo Menem había tenido que ser hospitalizado.

Esto de inmediato encendió las alarmas de sus fanáticos, ya que el adolescente en 2018 debió ser operado de un tumor cerebral que le fue diagnosticado. Tanto así que incluso debieron viajar a Estados Unidos para que el menor recibiera tratamiento.

«El jueves pasado Máximo estaba hospitalizado y yo hice el live igual. Estaba preocupada, había estado todo el día con él» comenzó señalando Cecilia durante su programa en Instagram.

Siguiendo por esta línea, la ex Miss Universo agregó que «probablemente habría sido mejor estar con él que hacer el live, pero uno también tiene que continuar con sus compromisos, pero por sobre todo buscar instancias que le hacen bien, y a mí me hacen bien estos encuentros. Me entretengo con ustedes».

Cecilia Bolocco aclara el estado de su retoño

Obviamente que estas palabras generaron gran preocupación en el público, por lo que la propia Cecilia debió utilizar su cuenta de Instagram para salir a aclarar lo que había pasado con su retoño, además de calmar a sus seguidores.

«Gracias por toda la preocupación y por todos los mensajes que me han mandado por Máximo» comenzó señalando la comunicadora de acuerdo a lo recogido por el portal ‘Mira lo que hizo’.

Junto con esto, Cecilia Bolocco aseguró que «fue una confusión de los periodistas yo creo, porque Máximo efectivamente, no la semana pasada, sino que la antes pasada estuvo en la clínica porque se intoxicó».

De todas formas, cerró señalando que «ya está completamente recuperado, así que gracias a todos por ese cariño y preocupación», manifestando que «está sano, perfecto, maravilloso».