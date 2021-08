Aseguran que China Suárez no sabía que Benjamín Vicuña iba a confirmar su separación Luego de confirmarse la separación entre Benjamín Vicuña y China Suárez, los medios che siguen entregando más información.

No cabe duda que el viernes recién pasado Benjamín Vicuña dejó la grande en sus redes sociales; esto luego de que con un corto mensaje en sus historias, confirmara su separación con China Suárez, un rumor que venía corriendo hace varios meses.

«Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos» es parte de las escuetas palabras que compartió el actor nacional.

Desde ese momento que la prensa che anda vuelta loca buscando los motivos de la separación entre Vicuña y China Suárez, donde algunas de las especulaciones indican que se debió a problemas de convivencia e incluso estrés por la renovación de la casa que tenían en común.

China Suárez sorprendida por el comunicado

Pero lo que más sorprendió de los programas faranduleros al otro lado de la cordillera, es que la actriz argentina no tenía idea que su ex iba anunciar la separación en redes sociales. «Se enteró en el momento, cuando lo vio» confirmó el actor Marcelo Polino.

«Todo el mundo me llama como si yo viviera con la China, y somos amigos, pero es una amistad casi poética, porque no nos frecuentamos. Hablamos para Navidad, para los cumpleaños, si tenemos algún problema familiar» agregó el profesional.

Siguiendo por esta línea, señaló que tras ver el mensaje de Benjamín Vicuña de comunicó de inmediato con China. «Me enteré y la llamé, para preguntarle qué había pasado». Junto con agregar: «Y me dijo que se había enterado por el posteo. Él nunca le dijo que iba a postear que estaban separados. Estaba sorprendida, obviamente».

«Yo pensé que no me iba a contestar, en medio de este lío, pero, muy amorosamente, me dijo que estaba transitando este momento, que se había sorprendido con el posteo» señaló Polino en su programa.

Para cerrar con el tema de Vicuña y Suárez, confesó que: «Me aclaró que fue ella quien tomó la decisión de separarse. Venían como raros, como en un tira y afloje, pero me dijo que no hubo nada puntual».