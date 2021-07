Daniel Fuenzalida se fue contra Fran García-Huidobro por ninguneo a ‘Me Late’ Luego de que Fran García-Huidobro criticara a 'Me Late', Daniel Fuenzalida no dudó en responderle y recordarle su pasado en Primer Plano.

Por estos días se armó una polémica polémica al mejor estilo de la vieja escuela farandulera, en la cual se vieron involucrados ni más ni menos que Fran García-Huidobro, Daniel Fuenzalida y Sergio Rojas.

Resulta que todo comenzó en ‘Que te lo digo’, el programa de farándula por Instagram a cargo del periodista y Hugo Valencia, quienes hablaron de cómo se formó la mala onda que existe entre la Dama de Hierro y Carmen Gloria Arroyo.

De acuerdo a lo que contaron, esto habría surgido a raíz de unos malos ratos de Fran hacia la abogada. Es más aseguraron que la trataba de «rasca» y «ordinaria» cuando ambas coincidieron en Chilevisión.

Tras esto, la actriz optó por irse en contra de ‘Me Late’, programa que está al mando de Daniel Fuenzalida y donde también se tocó el tema durante la semana pasada. Es más fue en ese mismo momento que desmintió totalmente los malos tratos en contra de Carmen Gloria.

Daniel Fuenzalida le respondió

Pero la cosa no se quedó aquí, ya que el animador del espacio de TV+ se tomó un minuto este lunes para responderle con todo a Fran. «A mí me desagradó una situación que tiene que ver con las vueltas de cuando uno está al aire o no está al aire».

Junto a lo que agregó: «Me parece que la Fran nos ningunea un poco cuando dice ‘ese programa’ sabiendo que en su live, participa una ex panelista nuestra que es Paula Escobar. Me gustaría recordarle a Fran García-Huidobro que las personas hablaban de Primer Plano y hablaban como ‘ese programa‘, ella misma se paraba en el set y decía: ‘A ver, quiero decirle a tal persona que este programa se llama Primer Plano».

Para cerrar Daniel agregó: «Este espacio se llama Me Late, lleva ocho años, Fran, y sabes perfectamente dónde existimos, cuándo existimos y sobre todo trabajando con personas que son o han sido parte del programa».