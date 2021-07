Ingrid Cruz compartió una sentida reflexión sobre sus crisis de pánico Por medio de sus redes sociales, Ingrid Cruz escribió una reflexión en la que revela cómo vive con las crisis de pánico y la ansiedad.

No cabe duda que Ingrid Cruz es más que activa en sus redes sociales, donde siempre está compartiendo registros de su día a día, además de sus próximos y sacando aplausos con emotivas reflexiones relacionadas con su vida personal.

Es por lo mismo que en esta ocasión la actriz nacional sorprendió a su más de millón de seguidores con un potente mensaje en el que reveló que sufre ansiedad y crisis de pánico y como vive con ellas.

«La vida es una lucha constante !!!Soy una mujer feliz y agradecida. Vivir con crisis de pánico y angustia hace que yo sea una luchadora constante» comenzó escribiendo Ingrid en su cuenta de Instagram.

Siguiendo por esta línea agregó: «El miedo …la pérdida del control!!La excesiva conciencia hace que la opción de ser positivo sea una batalla. Sentirse inválido es terrible. Yo me siento así …el miedo al miedo hace que no pueda hacer muchas cosas …pero como soy dura, la gran mayoría las hago, a un costo tremendo pero con una recompensa inimaginable».

Junto con esto, Ingrid afirmó que a veces «Cansa … cansa que sea así. Que no tenga cura. Que las cosas que me han pasado tengan un costo, invisible…pero un costo agotador. No se por q les cuento esto…Quizá por qué creo que es mucho más común de lo que uno cree. O por empatía».

El mensaje de Ingrid a sus seguidores

«Y creo que es importante, en las redes sociales, hablar de cosas normales, dejar de idealizar todo …la belleza ,la perfección. Porque personalmente creo que la belleza más grande es que somos únicos e imperfectos» cerró la intérprete acompañándolo con una bella y natural postal.

Al poco tiempo de subir la publicación, Ingrid recibió más de 16 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en felicitarla por su valentía y aplaudir que entregue un mensaje tan honesto.

«Linda y valiente!! Un abrazo apretado y cariñoso para ti 💜🙏», «Eres una persona demasiado hermosa 😘 gracias por tanto talento ❤️ 👏👏👏. te admiro mucho 💕» y «Hermosa…. idola… somos dos en ese camino. Gracias por inspirarme con tu fuerza y así encontrar mi fuerza ❤️…SOS GRANDE !!!».