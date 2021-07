«Era una niña»: Michelle Carvalho confesó que se hizo un aborto a los 15 años En un adelanto de 'La Divina Comida' Michelle Carvalho se refirió a la difícil infancia que vivió tras empezar a trabajar muy pequeña.

Este sábado se emite una nueva edición de ‘La Divina Comida’, el programa de cocina y conversación de Chilevisión, el cual en esta oportunidad tendrá como invitados a actriz Sandra Solimano, la modelo Michelle Carvalho, el cantante Óscar Andrade y el actor Felipe Armas, quienes contarán varios secretos.

Frente a esto y de acuerdo a lo consignado por Página 7, en un adelanto del espacio se mostró que la también ex chica reality va a confesar un complejo momento que vivió cuando tenía solo 15 años.

Resulta que Michelle proviene de una humilde familia, así que empezó a trabajar en el mundo del modelaje desde los 13 años, edad en la que dejó su natal Brasil para seguir con su carrera en el extranjero.

«Mis padres nunca me han ayudado con un peso, nada. Podrían decir ‘te abandonaron’, ‘no te ayudaron’, pero no tenían las condiciones. Si yo no lo hago por mí, nadie más lo va a hacer, porque no puedo pedir ayuda a nadie, entonces tengo que hacerlo yo, por mí misma» comenzó relatando.

Es frente a esto que desde esa corta edad Michelle ya estaba compartiendo casa con mujeres de 28 y 30 años, por lo que relató que de un día para otro debió comenzar a actuar como adulta pese a su corta edad y cumplir con las expectativas. «Yo nunca tuve adolescencia, yo ni sé lo qué era eso, porque pasaba trabajando».

Michelle confesó su aborto

Tras esto, la modelo confesó el difícil momento que atravesó. «A mí me pasó una situación muy fuerte a mis 15 años, de la cual me embaracé, quedé embarazada a los 15, o sea era una niña. Nunca hubo esa comunicación en la casa, nunca hubo un ‘te tienes que cuidar’, no existía, no existía esa confianza de padres a hijos de conversar y cómo cuidarse en ese mundo en el que yo vivía, tan adulto, tan liberal, tan expuesta».

Siguiendo por esta línea, Michelle señaló que ocurrió en una fiesta y que aunque sabía lo que estaba haciendo, «no tenía conciencia de todo». Este era solo su segundo viaje internacional y estaba en París. «Era una de las ciudades que apoyaba a las mujeres a tomar las elecciones que querían, si tú querías o no querías».

Pasado el tiempo, la joven debió asumir esta situación, antes de que empezara a notarse en las fotos. «Yo dije ‘tengo que ver eso ahora, ver lo que quiero de mi vida’. Fui y pedí ayuda a la agencia, dije me pasó esto, necesito ayuda y me dieron la opción de volver a mi país y verlo con mi familia o si quería solucionarlo allí».

A raíz de esto contestó que: «Lo quiero solucionar acá». Además de comentar que «empieza todo ese proceso donde un país te acoge, te dan el derecho de elegir lo que tú quieres, vas con un psicólogo y ves dónde lo quieres hacer… muchas alternativas».