Elvira Cristi por el cambio de nombre de la Negrita: «Bienvenidos los nuevos tiempos» Tras el anuncio del polémico cambio de nombre a la Negrita, Elvira Cristi, protagonista de su icónico comercial habló de la decisión.

Este jueves el dulce Negrita se convirtió en lo más comentado en nuestro país, luego de que se anunciara que tras 60 años se le cambiará el nombre a ‘Chokita’ con el fin de seguir con su «cultura de respeto y no discriminación».

Obviamente que esta situación desató la locura en redes sociales, con cientos de reacciones a favor y en contra del cambio. Además muchos recordaron el clásico comercial de la golosina, protagonizado por Elvira Cristi, quien tampoco se quedó ajena.

«Chao Negrita, bienvenidos los nuevos tiempos. Así debe ser, pero yo solo tengo los mejores recuerdos de este comercial que me abrió puertas laborales y personales increíble» escribió la locutora de FMDOS en su cuenta de Instagram.

Elvira Cristi y el cambio de nombre

Posteriormente Elvira conversó con nuestra radio hermana sobre el cambio de nombre, asegurando que «Me parece que responde a los nuevos tiempos, y que está bien y yo, lo veo de manera positiva, absolutamente».

Por otro lado, la actriz recordó la grabación del icónico comercial de Negrita, el cual fue muy beneficioso para ella, ya que le abrió «muchas puertas para poder hacer publicidad en roles protagónicos para Chile».

«Lo recuerdo con mucho cariño, fue un trabajo bien arduo el de preparar a esta ‘Negrita'» aseguró Elvira, recordando que debió utilizar una gran cantidad de trenzas, lo que fue realizado por un peluquero.

Junto con esto, la locutora afirma que está de acuerdo con el cambio de nombre de la golosina. «Si al mundo y a la gente le hace feliz este cambio de nombre, y así nadie se siente discriminado, me parece que es lo correcto».

Lo que no entendió del cambio

En conversación con Las Últimas Noticias, Elvira Cristi se refirió al comercial, donde señaló que: «En el casting me echaron polvo de tierra india y vieron que servía para el personaje. El comercial duró como dos días y un día entero estuvimos en la preparación».

«Hicieron un maquillaje especial para que quedara más morena y no se corriera con el sudor» recordó la locutora de FMDOS, quien hasta hoy se pregunta: «Nunca supe por qué no eligieron a una afrodescendiente, tampoco lo pregunté, porque la verdad es que en ese tiempo no era tema y yo andaba tras ese trabajo».