Claudia Conserva sacó aplausos con radical cambio de look Por medio de sus redes sociales, Claudia Conserva mostró la nueva imagen con la que decidió innovar este invierno, llenándose de piropos.

Ya se ha hecho una costumbre que Claudia Conserva sorprenda a sus más de 800 mil seguidores en Instagram con cambios de look, pues en el último tiempo la animadora se ha atrevido a jugar con su cabello, incluso llegando a estrenar juveniles colores de fantasía.

Es en este contexto que la esposa del ‘Pollo’ Valdivia sacó aplausos entre sus fanáticos al mostrar como dejó de lado su cabello más largo, para jugársela por una melena arriba de los hombros, junto con una larga chasquilla y reflejos más claros.

«Renovada! Cambio de look en dos etapas: Parte 1 a cargo de @lafranconserva y parte 2 “correcciones” y color @nivecat (trabaja en @victorialapeluqueria) Mil Gracias a las dos» escribió Claudia para acompañar la postal, contado que fue su hermana la que le cortó el pelo primero.

Obviamente que al poco tiempo de compartir su nueva imagen, la animadora recibió más de 41 mil me gusta y decenas de comentarios de sus seguidores, quienes encontraron que quedó más regia que nunca con su nuevo look.

«Te ves madura, hermosa y dueña de ti»; «mas joven joven te ves»; «Como se nota una mano experta ,quedaste linda»; «Tupenda»; «Que regia te ves»; «Me encanta, te queda muy bien el pelo más corto»; «súper me encanto !!!!! Ame el color» y «Linda preciosa» le escribieron.

Recientes críticas a Claudia

Pero esta no es la única crítica que recibió Claudia Conserva en su programa, sino que recientemente una seguidora del programa lanzó que junto a su hermana eran clasistas, solo por el apellido de su padre.

«Yo no quería echarme un bloque hablando de esto, es solo que hice la salvedad porque me llamó la atención que esto de tener familia italiana te hace creerte más -aseguró-. Mi papá era artesano, pobre como rata. No sé qué te puedo decir, amiga» fue parte de la respuesta que lanzó.