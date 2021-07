¡Ándate cabrito! Coté López sacó aplausos con fotito al desnudo A través de redes sociales Coté López se llenó de piropos tras compartir con sus seguidores una osada y elegante postal al desnudo.

En los últimos años Coté López ha cambiado completamente la imagen que tenía al inicio de su carrera en el mundo de la televisión. Pues la chiquilla en su papel como influencer se muestra mucho más cercana a sus seguidores, encantando con las historias de su día a día.

Pero eso no es todo, ya que además se convirtió en empresaria, ya que recientemente lanzó su propia marca de maquillaje llamado ‘Cló’, además de una línea de ropa deportiva inclusiva. Y junto con esto hace un tiempo publicó con gran éxito una trilogía de novelas eróticas.

A pesar de todo el trabajo que tiene actualmente, Coté igual se da el tiempo de compartir con sus más de 1.8 millones de seguidores en Instagram, a los que recientemente sorprendió con una osada postal al desnudo y la anécdota que viene con la foto.

«Llegué al estudio, se sienta @nachonal a mi lado y me dice ‘Cote, ¿sabías que las fotos son Desnuda ?’ y yo me reí fuerte hasta agregué un : ‘ay que eres chistoso’ pero él no se rió…. No Dijo nada entonces descubrí que era EN SERIO😱jajajajajaja he aquí las fotos. Un grande. @nachonal y todos @revistasml» escribió.

La reacción de los seguidores de Coté

Finalmente se atrevió a posar tal como Dios la echó al mundo, lo que encantó a sus seguidores, quienes no dudaron en dejarle más de 70 mil me gusta y cientos de comentarios por lo guapa que se ve y felicitándola por atreverse a posar.

«Simplemente maravillosa la belleza hecha mujer»; «Ah no es que te pasaste! Demasiado linda»; «Que Diosa, la embarras»; «eso es arte, se ve regia»; «pero que Bella!!!»; «Un ángel de verdad!!»; «Minaaaaaa»; «Teeee pasasteeeee!!!!! Que mina» y «Regia» le escribieron a Coté.

Más tarde la esposa del ‘Mago’ Jiménez compartió más registros de lo que fue la sesión de fotos y en la que también se luce bastante ligera de ropa, recibiendo aún más piropos.