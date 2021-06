Ingrid Cruz publicó sentida reflexión: «Extraño cosas tan superficiales como estas» En su cuenta de Instagram, Ingrid Cruz compartió una fotito en bikini la que acompañó con un sentido mensaje sobre el amor propio.

Como te hemos contado en varias ocasiones, Ingrid Cruz es más que activa en sus redes sociales, donde comparte todo tipo de registros sobre su vida personal y laboral, además de honestas reflexiones en las que hace referencia al amor propio.

Es en este contexto que la actriz nacional compartió una fotito en la que aparece posando frente al espejo, luciendo un bikini y con el pelo más largo que ahora. «Calor, pelo largo y algunos kilos menos…» comenzó escribiendo.

Siguiendo por esta línea, Ingrid Cruz agregó: «Hay ratos en que extraño cosas tan superficiales como estas, como otros, en que pienso más de lo que debería».

«Me permito extrañar y pensar, pero apenas me doy cuenta que le he dedicado mucho rato, respiro y cambio el switch, y empiezo a agradecer. Y por Dios que me ayuda» afirmó la actriz de ‘Demente’.

Por otro lado Ingrid comentó el motivo por que le da por escribir este tipo de publicaciones por esta fecha. «En poco tiempo voy a estar de cumple (1 de julio), por eso me pongo melancólica y retrospectiva».

El mensaje de Ingrid a sus seguidores

Para finalizar la actriz aprovechó de dejarle un sentido mensaje a todos sus seguidores y desearles lo mejor. «Les mando un beso gigante, respiren profundo y que tengan una semana maravillosa».

Obviamente que al poco tiempo de compartir esta publicación, Ingrid recibió más de 47 mil me gusta y cientos de comentarios en Instagram por parte de sus seguidores, a quienes encantó con la publicación.

«Lo importante no son los años que cuentas, sino dejar que los años cuenten»; «Siempre linda y bella no importa cuando»; «Sigues aún más hermosa»; «Lindaaa»; «Hoy más bella que antes !»; «Mujer perfecta» y «Eres preciosa y una diosa! Bella tal cual eres» es parte de lo que le escribieron.

Pero no solo los fanáticos de Ingrid le escribieron, sino que actrices como Antonella Ríos y Dayana Amigo, también le escribieron deseándole lo mejor y que está cada día más regia.