El mensaje de Yamila Reyna tras la detención de su pololo

La noche de este lunes Diego Sánchez, arquero de Unión Española y pololo de Yamila Reyna, fue detenido en la comuna de Ñuñoa por conducir en estado de ebriedad, ya que al realizarle el test, este arrojó que tenía 1.44 gramos de alcohol en la sangre.

Es frente a esto que el futbolista recurrió a las redes sociales para referirse a su actuar. «Luego de los hechos en que me vi involucrado y que ya son de conocimiento público, quiero comenzar asumiendo toda la responsabilidad».

«Pido perdón a Unión Española y a sus hinchas por este error, el cual asumiré como hombre y el que aseguro no se volverá a repetir» agregó el pololo de Yamila Reyna.

Siguiendo por esta línea, Sánchez le pidió perdón a su «familia, novia e hijos, a quienes siempre he tratado de inculcarles lo mejor. Nunca he pasado por esta situación y me avergüenza».

«Voy a salir de este momento con mucho esfuerzo y dejando la vida en la cancha, como lo he hecho durante los ocho años que llevo defendiendo esta linda institución» cerró el deportista, junto con agradecer las muestras de cariño de sus seguidores.

El mensaje que compartió Yamila Reyna

Hay que recordar que actualmente Yamila Reyna no se encuentra en nuestro país, sino que está en Colombia por las grabaciones de la segunda temporada de ‘MasterChef Celebrity Chile’. Razón por la que se encuentra separada de su amorcito.

Es por lo mismo que luego de que saliera a la luz pública la detención de Sánchez, la actriz compartió un particular mensaje en Instagram, donde no se refiere directamente a lo ocurrido.

«Mis changos hermosos, envíenme mucho amor y energías porque las re-necesito. Los amo chau» fueron las cortas palabras de Yamila Reyna, las que acompañó con una postal en la que se le puede ver acostada y en pijama.