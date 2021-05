No lo mandó a decir con nadie: Daniela Nicolás defendió su elección de traje baño en Miss Universo Tras escoger un traje baño completo y no un bikini, Daniela Nicolás reflexionó sobre su participación en el certamen Miss Universo.

Como ya sabemos, por estos días Daniela Nicolás se encuentra en Estados Unidos representando a nuestro chilito en Miss Universo. Luego de lucirse con un espectacular traje típico de inspirado en ‘La Pincoya’, llegó el momento de concursar en el desfile de trajes de baño.

A pesar de que todas las otras participantes decidieron caminar por la pasarela en bikini, nuestra chilena fue diferente. Y se atrevió con un bello enterito de color azul. Para más tarde, deslumbrar con un vestido morado cubierto de cristales y lentejuelas.

Sin embargo, parece que hubieron unos cuantos que no les gustó mucho la elección de la actriz, ya que escribió una larga reflexión en su cuenta de Instagram tras su participación.

«Jamás he seguido a las masas, ni patrones, ni a lo que supuestamente se tiene que hacer. Desde que era muy pequeña que soy fiel a mí y a mis principios e ideales. Para mí esa es la forma de llegar lejos y ser exitoso, jamás voy a hacer algo que no me gusta solo por el qué dirán o para darle en el gusto al resto», partió escribiendo la rubia.

Daniela Nicolás en el Miss Universo

«Elegí este vestido morado porque me fascina y me siento bien en él, elegí traje de baño completo porque gusta más, me siento cómoda y no necesito mostrar nada más si no quiero. Fui la única en traje de baño entre 75, sí, pero les sorprende realmente? Ya me conocen, saben como soy y estoy feliz que Miss Universo nos de la posibilidad de expresarnos como nosotras queramos, porque de eso se trata, de ser uno mismo», agregó también Daniela Nicolás.

Sus palabras no se detuvieron ahí, sino que también señaló lo siguiente: «Estoy aquí porque me lo he ganado con mucho esfuerzo y me lo estoy disfrutando al máximo. Vine a Miss Universo a demostrar que ser diferentes no nos hace menos capaces, ni es algo negativo, al contrario, nos hace únicos!!! Y voy a demostrarlo en cada oportunidad que tenga».

Por último, la chiquilla agradeció todo el apoyo de su equipo y sus fanáticos, quienes día a día le envían comentarios felicitándola por su participación en el certamen de belleza.

Toda esta semana, la Daniela Nicolás ha estado compitiendo en la fase preliminar del concurso y la noche de este domingo, Miss Universo tendrá su final. La cual será transmitida a través de las pantallas de TNT a las 20:00 horas. ¡Con toda la suerte Daniela!

Revisa aquí lo que ha sido la participación de la chilena: