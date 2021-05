Mamá de hermanos fallecidos habla sobre el sospechoso: «Lo veía como un hijo» En una única entrevista, la mamá de los hermanos asesinados en El Bosque se refirió al principal sospechoso y por qué estaba en su casa.

La noche de este lunes un nuevo crimen conmocionó a nuestro país, pues dos hermanos de 14 y 18 años fueron asesinados y encontrados por su madre al volver del trabajo. Siendo el principal sospechoso un hombre que vivía en la casa y era compañero de trabajo de la mujer.

A dos días del brutal crimen, Claudia, la mamá de los menores dio una entrevista al matinal ‘Mucho Gusto’ donde se refirió a su relación con el sujeto de 29 años a quien conoció durante su trabajo como guardia de seguridad y con quien tras varios procedimientos juntos generó una amistad.

Siguiendo por esta línea, Claudia aseguró que siempre pensó que el sospechoso era un niño bueno, trabajador y que nunca lo vio consumiendo drogas o alcohol. Pese a esto al poco tiempo Fernando fue despedido ya que no contaba con el curso OS-10 necesario para ejercer como guardia.

Tras irse de la capital, el hombre volvió en mayo de 2020. «Me dijo que no tenía dónde vivir, y yo lo veía como un hijo. Mi casa es chica, no tiene muchas comodidades, pero yo lo recibí con todo el amor de madre. Y quiero dejar en claro, que nunca fue mi pareja, como se especuló. Lo veía como un hijo» afirmó la mamá.

La convivencia con el sospechoso

Es en este contexto que la madre de los hermanos fallecidos señaló que puso una serie de reglas para que el ahora sospechoso viviera con ellos, como que no podía llegar tarde o consumir alcohol, cosas que cumplió. Además indicó que como ella trabajaba de noche y él de día se tenía que encargar de cuidar a los niños.

«Me decía que los quería mucho. Y yo estaba feliz, porque veía que cuidaba a los niños. En los primeros meses que estuvo, yo no tenía trabajo, así que en la casa lo analizaba, veía lo que hacía y lo que no hacía. Les preguntaba a mis hijos cómo se sentían con él, siempre tenían toda mi confianza. Mi hija decía que era muy preocupado, y que les consultaba si les faltaba algo» afirmó.

Además aseguró que con el paso del tiempo se generó una relación de hermanos. Aunque de todas formas confesó que recibió comentarios «de problemas que había tenido en el pasado, pero nunca tuvo una actitud rara o que pudiese decir ‘sí, hay que sacarlo de la casa’. Nunca».

La historia que la conmovió

Por otro lado Claudia recordó que llevaba un años viviendo en su casa y que no le arrendaba una pieza, pues estaba ayudando al sospechoso por su situación, así que solo se dividían los gastos diarios. Junto con esto, señaló que se conmovió por su historia, ya que pasó por el Sename.

«Soy una persona muy detallista. Yo pienso que en ese momento, al niño le pasó algo en su cabeza, y tal vez sintió celos por el amor que yo le entregaba a mis hijos. Él me decía que le hubiese gustado tener una madre como yo. Creo que fue eso, un arranque de celos, de rabia» señaló.

Para finalizar la entrevista con el matinal de Mega, la madre de los hermanos Rubén y Catalina aseguró que no tiene ninguna duda de que él es el responsable del terrible crimen.

«Sospecho de él totalmente. Está todo muy claro de lo que sucedió, no hay forma de decir que no fue él. No está su ropa, sus cosas. No se presentó a trabajar, me bloqueó del teléfono, cerró sus redes sociales. Qué más puedo decir, él fue» cerró.