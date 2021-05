Daniel Stingo tras su triunfo en las elecciones de constituyentes: «La gente ya no cree en la élite» Electo como el constituyente con más votos en todo el país, Daniel Stingo conversó acerca de los resultados en las pasadas elecciones.

Entrevista Daniel Stingo – Radio Futuro.

Tras las elecciones del pasado 15 y 16 de mayo, Daniel Stingo fue sin duda uno de los mayores ganadores en las urnas. Y es que el abogado logró conseguir la mayor votación entre todos los candidatos de constituyentes a nivel nacional, con un total de 111.482 votos.

Cifra que se traduce en un 24,7% de las preferencias dentro del distrito 8, que fue donde compitió. En concreto, este contempla las comunas de Maipú, Cerrillos, Colina, Lampa, Estación Central, Pudahuel, Quilicura y Tiltil.

Luego de sus exitosos resultados, el abogado estuvo conversando en ‘Palabra Que Es Noticia’ de Radio Futuro. En donde comentó sus reflexiones con respeto a las elecciones.

«Parte de mi equipo lo esperaba, pero yo no. Porque no tenía acceso a encuestas ni nada. Si nosotros hicimos una campaña que no tenía muchas lucas. Yo pedí un crédito al Banco del Estado que se devuelve con los votos gracias Dios, la plata que te da el Servel. Mi aportes eran, no sé, 200 lucas. Yo aprecié el capital de que era conocido, eso es obvio. Y que además que la gente me decía en la calle, ‘usted nos defiende’, ‘lo echaron de la tele por la representarnos’, también ‘no nos decepciones’. Claramente la gente tiene un feeling conmigo, lo sentí en la calle. Saqué 111 mil votos, pero yo estaba lejos de saberlo. Con 40 mil yo quedaba feliz», partió explicando Daniel Stingo.

La evaluación de Daniel Stingo

El respecto de los resultados que se vieron reflejados en la papeletas, el abogado también señaló lo siguiente: «Chile está derechizado y lo que vamos a hacer es volver al centro. Los derechos sociales en Chile están privatizados. Busquen un país europeo donde pase eso. Pues no pasa. Tienen que estar entregados y garantizados por el Estado. No puede haber un sistema para ricos y otro para pobres. Si fuera bueno el sistema privado, la gente no estaría quejándose. Nadie está pensando acá en cuba ni Venezuela. Estamos pensando como se opera en Europa. Ellos son nuestro modelo. Hay que correr el cerco».

Además, Daniel Stingo agregó que «acá sobre el 75% de los chilenos quiere otra cosa, aunque la elite quiera poner otra cosa en El Mercurio o La Tercera. La gente ya no cree en la élite».

Recuerda que puedes escuchar la entrevista completa en el audio adjunto al comienzo de la nota.