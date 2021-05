Hacen pebre a Gala Caldirola por osada fotito al desnudo Luego de compartir una destapada postal en redes sociales, Gala Caldirola recibió una serie de críticas por el supuesto abuso de botox.

Gala Caldirola es más que activa en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, donde cuenta con más de 2.5 millones de seguidores, a quienes sorprende con postales mostrando a su familia y su día a día, además de encantar con destapados registros.

Así fue como ocurrió recientemente, luego de que publicara una fotito a torso desnudo, donde solo aparece tapándose con las manos. Al poco tiempo de subir la postal, la esposa del Huaso Isla recibió más de 30 mil me gusta y cientos de comentarios.

Eso sí, no todos los comentarios fueron positivos, pues aunque algunos la aplaudieron por lo regia que se veía en la osada fotito, una gran parte se dedicó a criticarla por como luce su rostro, acusándola de irse al chancho con el botox y que ya no luce como antes.

«Tanto botox Gala»; «Que vuelva la gala de antes, mucho hueso»; «Muy flaca antes tenia mejor físico»; «Si es linda, lata, para qué exagerar. No se ve natural, se hace más daño»; «Demasiado botox» y «qué te paso Gala, no me gustas así, antes te veía mejor» son algunos de los mensajes que le dejaron.

El chascarro de su retoña al desayuno

Como ya te mencionamos, Gala Caldirola está siempre al tanto de sus redes sociales, mostrando registros de su vida diaria. Así ocurrió recientemente luego que grabara un video sobre un batido que prepara al desayuno, pero que tuvo un percance por su retoña.

«Bueno esta niñita, me iba a ayudar a preparar el desayuno. Ya que me quiero hacer un batido, les quiero enseñar lo que le pongo a mi batido de proteínas, que es un desayuno express muy completo. Pero esta niñita se está comiendo los ingredientes» parte el video.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que después Gala Caldirola mostró como toda la preparación terminó en el suelo por obra de la pequeña Luz Elif. «Dios mío. Moraleja de la historia, no prepares un batido con tu niña de 3 años al lado. Ahí quedó el batido…».