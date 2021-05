Gala Caldirola pide perdón a Pascual Fernández tras rumores vinculándolos Luego de que comenzaran los rumores de un supuesto romance entre ambos, Gala Caldirola se disculpó por los mensajes que recibió.

No cabe duda que la noticia de esta semana ha sido la separación de Gala Caldirola y Mauricio Isla, quienes tras cinco años de relación decidieron terminar su matrimonio. Luego de que la española anunciara el quiebre, comenzaron a correr una serie de rumores sobre el motivo.

Y una de las primeras especulaciones que surgió a solo horas de conocerse la noticia involucraba a Pascual Fernández. Resulta que el español le comentó unos emojis en una osada postal en topless que publicó la chiquilla, situación que de inmediato encendió las alarmas de sus seguidores y lo llenó de críticas.

A pesar de que no se había referido a esta situación, el ex chico reality utilizó los comentarios de Instagram para lanzar una dura crítica sobre los rumores que lo involucraban con Gala Caldirola.

«Levantarse y tener 1000 mensajes porque le has escrito a tu amiga @galadrielcaldirola unas palmas en un post ver tanto retrasado montándose una película sólo demuestra el nivel de onculturany mentalidad y de los que critican, os recomiendo tener amigas y una vida propia».

Fue a raíz de esto que la propia Gala salió a disculparse con su compatriota. «Dios mío, estoy igual de sorprendida que tú. Perdón de mi parte y de parte de Mauricio por la situación en la que te has visto envuelto».

Por su parte Pascual le respondió que no se preocupara. «Amiga, no tienes que decir nada. Me da pena que estos inseguros anden lanzando mierda e inventando, parece que en Chile es la moda inventar y hacerse los machitos por las redes, por desgracia no solo lo hacen los hombres… es algo generalizado».

El mensaje de Gala Caldirola tras la separación

Como te mencionamos, el anunció de Gala sobre su separación generó una serie de reacciones, pues mientras algunos le dieron todo su apoyo, otros no dudaron en criticarla duramente y acusar que estuvo solamente por interés con el futbolista.

«Quiero darles un mensaje y espero que sirva como toma de conciencia y que a algunas personas les sirva para abrir un poquito su mente y su corazón. Que se termine una relación no necesariamente tiene que estar cargado de odio, de rabia, ni despecho, cuando dos personas se quieren, se tienen cariño, se han tratado bien y han tenido buena comunicación» es parte de lo que señaló.