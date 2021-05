«Me siento muy mal»: El mea culpa de Diana Bolocco sobre su mamá En 'Mucho Gusto', Diana Bolocco se emocionó al acordarse de sus papitos, los cuales no ha visto durante mucho tiempo producto de la pandemia.

Este viernes en el matinal ‘Mucho Gusto’ de Mega, Diana Bolocco protagonizó un emotivo momento.

Mientras estaban conversando sobre el día de la madre, la chiquilla no pudo aguantar la emoción y se refirió a sus papitos.

«Si hay algo que me emociona es hablar de mi mamá. Ha sido un año y medio difícil, porque mis papás son grandes. Mi papá tiene 88 años y mi mamá tiene 85. Los hemos protegido, pero también pienso, uno se está perdiendo sus últimos años y eso no va a volver», dijo Diana en declaraciones recogidas por Página 7.

Más a fondo, Bolocco cuenta que su mamá «la encuentro lo mejor del mundo. Es una súper señora. Maravillosa. Es liviana, no tiene mochila, es súper espiritual, muy poco apegada a lo material en todo sentido».

El hermano de Diana

Tras eso, y con la emoción a flor de piel, Diana Bolocco recordó a su hermano Rodrigo que falleció en un accidente de tránsito en 1984.

A raíz de ese trágico hecho, es que su mamá «fue muy aprensiva conmigo, y a mí no me gustaba, porque yo era adolescente y quería salir. Choqué mucho con ella, con su rigidez, con los pocos permisos que me daba. Fui una pesada. Hoy mirándolo hacia atrás, me siento muy mal por eso».

Pero eso no fue todo, ya que la actitud de su mamita provocó que Diana también tuviera que ser un poco más restrictiva con sus hijos. Afortunadamente su retoños le salieron bien tranquilitos.

«Me cuesta porque quiero darles mucha libertad, pero con responsabilidad. Tengo la suerte de tener unos niños maravillosos a los que tampoco tengo que ponerles muchos límites», dijo la chiquilla.

Cabe señalar que Bolocco tiene 4 hijos, los cuales dos son junto a su esposo Cristián Sánchez. El primero de ellos fue Facundo (2012), mientras que en 2015 la pareja tuvo a Gracia.