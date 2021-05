¡Especial Día de la Madre!: Lo que NO tienes que regalarle a tu mamá Estamos a solo días de celebrar el Día de la Madre y en la Corazón te queremos ayudar con una lista de las cosas que NO regalar.

Ya chiquillos, este 9 de mayo se celebra el Día de la Madre en Chilito, donde aprovechamos de agradecer a todas nuestras mamitas por la increíble labor que realizan día a día y sin esperar nada a cambio. Así que, que mejor que aprovechar esta fecha y regalonearlas como corresponde.

Por lo mismo que en tu Radio Corazón ya te trajimos una listita con los mejores regalos que le puedes hacer a tu mamá en su día, por lo que ahora toca la anti-lista: Que cosas NO regalarle a tu mamá, para que estés atento y no vayas a meter la pata al momento de comprar.

1. Cosas para la cocina

Este es un regalo que podrías hacerle solo y SOLO en el caso de que a tú mamá le guste la cocina y sea una apasionada por el tema, pero recuerda que este es su día y deberías comprarle algo que le guste a ella. Así que de inmediato anda borrando de tu lista platos, cubiertos, microondas y otras cosas por el estilo.

2. Cosas para el hogar

Vamos con otro clásico de los peores regalos del Día de la Madre, como ya te dijimos este es su día y no el del de la casa, así que lo mejor es que no se te ocurra llegar con una plancha, una lavadora o una aspiradora, ya que lo más probable es que te lo tiren por la cabeza.

3. Repetir el mismo regalo

Este va dedicado a aquellos que prefieren irse a la segura y regalar lo mismo todos los años. Aunque creas la estás haciendo de lujo con hacerle el mismo regalo todos los años a tú mamá, en realidad puede parecer que no importa mucho y te vas a lo fácil. Así que a pensar un poquito en lo que le podría gustar.

4. Algo pensado en ti

Sin duda que esto es lo peor que puedes hacer en el Día de la Madre, nunca pienses en regalar algo que te gustaría a ti en esta importante fecha. Puede que tengas gustos similares con tu mamá pero lo principal es buscar algo que quiera ella, así que si no sabes siempre es mejor preguntar que llegar con algo que sabes que terminará siendo tuyo.

5. Ropa que no sea de su gusto

Este es un tema complicado, ya que si eliges regalarle ropa a tu mamá tienes que conocerla más que bien y saber con exactitud el color que le gusta, el estilo de ropa que prefiere y la talla que usa. Ya que si llegas con una prenda que al final no le gusta al final ambos se van a sentir mal.

Finalmente recuerda que en este Día de la Madre lo más importante es recordarle a tu mamá lo mucho que la quieres y que en caso que no puedas comprarle un detallito, ella siempre te va a entender, así que no te preocupes por eso y no dudes en regalonearla lo mejor que puedas.