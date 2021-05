Carmen Gloria Arroyo recuerda el abandono de su padre: «Me sentí traicionada» En su participación en 'De tú a tú', Carmen Gloria Arroyo recordó cuando su padre la dejó cuando era solo una niña, lo que la afectó.

Este jueves se emitió un nuevo capítulo de ‘De tú a tú’, que tuvo como invitada a Carmen Gloria Arroyo, quien habló sobre distintos temas de su vida privada. Siendo uno de estos el abandono que sufrió por parte de su padre cuando era una adolescente y que la afectó fuertemente.

Durante su relato, la jueza recordó como fue la inesperada ausencia de su papá, lo que llevó a que su madre pasara por una grave depresión, esto debido a que ninguna se esperaba a que el hombre se marchara de su hogar.

«Se despidió. Entró a la pieza, me dio un beso en la frente, como lo hacía siempre, y salió. Mi papá a veces desaparecía, seguramente andaba enfiestado. Empecé a buscar detalles cuando supe que no iba a volver. Empecé a notar rara a mi mamá. Muy deprimida. Me sentí traicionada» señaló Carmen Gloria.

Pero como era tan joven y a pesar de todos los años que habían pasado desde su partida, la abogada aún tenía la esperanza de que el sujeto llegaría a su graduación de enseñanza media, así que esperó durante toda la ceremonia que apareciera, lo que nunca ocurrió y rompió su corazón.

Frente a esto Carmen Gloria recordó: «Yo creo que fue el día más duro porque yo esperé ese día a que él llegara. Estaba con mi mamá y estuve todo el rato mirando, con el cuello para atrás, cada vez que aparecía una persona pensaba que era mi papá. Él sabe que esto es importante, él va a venir y no po. Me sigue doliendo, es heavy».

El nuevo abandono

Tras el paso de varios años, cuando tenía 21 años, su padre volvió a contactarla. «A mí me llamaron por teléfono y me dicen: ‘¿Aló? Habla tu papa’ y yo como «broma». Pensé que no era. Llegó donde estaba y yo creo que retrocedí como 10 años, era como si lo hubiera visto al día siguiente que se fue de la casa. Y actué súper pendeja. Abrazos, besos y lo llevé donde mi mamá».

Pero como era de esperarse, esta situación no llegó a buen puerto, ya que el sujeto las abandonó nuevamente a los días del reencuentro y desde ese momento que Carmen Gloria nunca más pudo ver a su padre.

«Le pregunté por qué se fue y el solo respondía «nunca más, yo ahora voy a estar presente, yo voy a venir, se tienen que cambiar de casa, se tienen que ir a otro lugar mejor. Lo juro. Al otro día se fue y nunca más lo vi en mi puta vida. hizo lo mismo dos veces» cerró.