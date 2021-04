«Un dolor terrible»: Gissella Gallardo da detalles de su infarto al pulmón A unos días de que se diera a conocer que sufrió una trombosis pulmonar, la propia Gissella Gallardo comentó que ya está mucho mejor.

Recientemente te contamos que Gissella Gallardo tenía más que preocupados a sus seguidores luego de que diera a conocer que había sufrido una trombosis pulmonar, la cual todavía la mantiene internada. Es por lo mismo que quiso entregar más detalles sobre cómo ocurrió.

Por medio de sus historias de Instagram, la comunicadora comenzó señalando que el domingo «empecé con un dolor de espalda que pensé que era muscular. Llegué a mi casita como las 6 de la tarde y seguía con este dolor que cada vez se hacía más fuerte y me puse guatero. Me tomé paracetamol y no se me pasaba».

«Mauricio fue a trabajar y cuando volvió nos quedamos conversando y nos dormimos como las 1 y media de la mañana. Con dolor pero soportable» agregó Gissella.

Siguiendo por esta línea comentó que «como a las 2 me levanto a hacer pipí y ya no me pude acostar más. Un dolor terrible, insoportable. Unas puntadas abajo de las pechugas, costillas. No tenía idea qué me estaba pasando. Y a las 4:30 no di más y desperté a Mauricio».

Tras esto Gissella y Pinilla se trasladaron hasta un centro médico donde la alertaron. «Llegamos al doctor y el urgenciólogo me dio el diagnóstico de él. Yo le dije que no creía. Que cómo iba a tener un infarto al pulmón. Ni una posibilidad. Y me hizo los exámenes y efectivamente salía eso».

«Ahí me trasladaron en ambulancia a la otra clínica que estaba más preparada. Llegué y estuve todo el día en urgencia y sigo acá. Hoy se supone que me iba de alta pero no sé todavía» comentó la chiquilla.

Junto con lo que Gissella afirmó: «Aún tengo dolor y hoy más fuerte que ayer, como que todos los días baja, sube y… pero estoy bien, que es lo más importante. Estoy viva. Sólo quiero irme a mi casita».

Para cerrar, la comunicadora se refirió a las posibles razones por las que sufrió este complejo infarto al pulmón que preocupó a toda su familia. «No tenemos idea, pero puede ser por el cigarro. Puede ser por la vacuna. Por algún coágulo que tenía en mis piernas y subió al pulmón. Puede ser por el anticonceptivo, así que ahora tengo que estar 6 meses en estudio sin anticonceptivo».

«Quería explicarles un poco que lo que tuve es una trombosis pulmonar que me hizo un infarto pulmonar y tengo una parte del pulmón muerta. Y esos son los dolores que me vienen» cerró Gissella.