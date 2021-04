Tonka Tomicic sorprendió con bella fotito de hace 21 años A través de su cuenta de Instagram, Tonka Tomicic se llenó de piropos entre sus seguidores al compartir una postal del año 2000.

Como es costumbre en redes sociales, los jueves se suelen subir postales del recuerdo con el #TBT, así que son varios los famosos que les gusta participar usualmente de esta temática. Tal es el caso de Tonka Tomicic, quien también suele compartir registros de este tipo.

Así que en esta ocasión la animadora de ‘Bienvenidos’ sorprendió a sus seguidores al compartir una postal en la que muestra una de sus primera portadas en medios de comunicación. Esta corresponde a una entrevista en el diario Las Últimas Noticias.

«El cambio de milenio transformó mi vida, nunca lo imaginé, nunca lo deseé, pero no me opuse al destino!» escribió Tonka Tomicic para acompañar la postal que corresponde al año 2000 ni más ni menos.

Al poco tiempo de compartir esta publicación, la ex animadora del Festival del Viña, recibió más de 23 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en llenarla de piropos y asegurar que sigue igual de linda tras más de dos décadas.

«Siempre bella»; «Que el destino siga a tu favor!… Un abrazo Tonkita»; «La mujer más hermosa de la TV»; «Estás igual que ahora el flequillo te hace ver más joven»; «Hermosa»; «pero sigues igual de hermosa»; «Qué linda!!»; «Linda, sencilla y simpática» y «Guapa» es parte de lo que le escribieron a Tonka Tomicic.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tonka Tomicic (@tonkatomicicpetric)

Los rumores de embarazo de Tonka Tomicic

Hay que recordar que en el último tiempo han surgido una serie de rumores sobre un posible embarazo de Tonka Tomicic y aunque ya lo ha negado, algunos de sus seguidores aún insisten en que esté esperando. Esto especialmente luego de que la chiquilla apareciera con una especial tenida en un especial del Festival de Viña.

Todo esto surgió, luego de que la propia Tonka había comentado en el matinal ‘Bienvenidos’ que tenía planes de formar familia pronto, es más, señaló que «estaba en campaña» para convertirse en mamá pronto.