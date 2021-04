Prohíben funcionamiento de motel en Recoleta por abrir en cuarentena Funcionarios de la seremi de Salud llegaron hasta el motel ubicado en Recoleta, ya que los vecinos vieron entrar a varias parejas.

El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, junto a la seremi de Salud RM, Paula Labra, y Carabineros, fiscalizaron el Motel Buda en la comuna de Recoleta por no cumplir con las medidas sanitarias al arrendar dormitorios por horas durante la cuarentena.

Dentro del lugar se encontró a una pareja, el hombre contaba con un permiso para trabajar en otra comuna y la mujer no tenía ningún permiso.

Ante ello, el intendente Guevara explicó que “hemos recibido diversas denuncias, y dentro de ellas la de este motel por lo cual la policía verifico la situación, durante tres días, donde se verificó que ingresaban parejas por tres o cuatro horas al recinto y luego se retiraban”.

Además, agregó que “el recinto quedó con prohibición de funcionamiento, una pareja fue detenida, y se abrirá un sumario sanitario, exponiéndose a una multa de $50 millones y la clausura”.

“Agradecemos a todos quienes a través del sitio de la Intendencia han denunciado fiestas clandestinas, recintos que funcionan sin permiso, empresas que utilizan permisos falsos, entre otras situaciones, y reiteramos que continúen denunciando porque sin duda hemos logrado detectar estos hechos que ponen en riesgo la salud de todos”, puntualizó Guevara.

Por su parte, la seremi Labra añadió que “este motel está arrendando habitaciones por hora, lo cual no se puede realizar en cuarentena. Si estuviesen alojando viajeros con sus permisos correspondientes no habría problema, porque estaría funcionamiento como hotel, situación que acá no ocurre”.

Llegamos a un peak en la pandemia

Hay que mencionar que el cierre de este motel se da justo cuando Chile llega al máximo peak de contagios de Covid-19 en la pandemia. Pues en las últimas 24 horas se registraron 9.171 casos nuevos, lo que lleva a un total de 1.060.421 contagiados.

Pero esto no es todo, ya que los fallecidos alcanzaron los 129, mientras que el total de víctimas fatales a causa del virus llegan a 24.108. Además de registrarse 3.075 personas hospitalizadas y 2.651 conectados a ventilación mecánica.