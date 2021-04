Salió a defenderse: Hacen bolsa a Kika Silva por viaje al Caribe durante la pandemia A través de su cuenta de Instagram, Kika Silva tuvo que defenderse luego de que le dijeran de todo por andar de viaje en el Caribe.

La presentadora de televisión Kika Silva, no está viviendo su mejor momento. Y es que a pesar de que la chiquilla se encuentra actualmente en el Caribe, han sido muchos los que la critican por viajar en medio de la pandemia.

Recordemos, que la mañana de este viernes se rompió un nuevo récord de contagios por Covid-19 en nuestro país. Alcanzando un total de 9.171 casos nuevos durante las últimas 24 horas.

Y si bien la mayoría de los fanáticos de la conductora disfrutan de sus postales en las Bahamas, también son varios los comentarios que la han hecho bolsa por andar viajando en este contexto de crisis sanitaria.

Sin embargo, la chiquilla no se quedó callada y utilizó sus redes sociales para defenderse. Cabe destacar, que Kika Silva tiene más de 983 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Misma cuenta en donde ha compartido varias postales de su paso por el Caribe.

La defensa de Kika Silva

Según la información de La Cuarta, la chiquilla grabó varias historias en donde se dirigió a los chaqueteros que la criticaron por su viaje.

«Quiero aprovechar de decir algo. Yo en el último tiempo he pasado de ser una persona muy extrovertida a muy introvertida. Soy una persona que no comento cuando algo malo me pasa o si tengo algún problema. Trato de ir siempre lo más positivo por delante, tratando de avanzar», comenzó diciendo Kika Silva.

«¿Por qué digo esto? Porque soy tan sensible, tanto me afectan las cosas, que por eso de repente dejo de postear muchas cosas o decir cosas», aclaró. Además, añadió que este no sería solo un viaje de vacaciones, sino que se encuentra estudiando un curso de ‘Rescue diver’. Una disciplina para especializarse en el buceo y ayudar a quienes necesiten una emergencia.

«Es algo que vengo estudiando hace mucho rato, no planee que fuera justo ahora. Llevo un rato incluso acá, antes de que cerraran las fronteras, pero no significa que no me afecte, que no me importe. No tiene nada que ver con eso. Como estoy sin programa de televisión tengo que aprovechar el tiempo de avanzar en ciertas cosas, como este curso de buceo, porque esto me sirve para mi trabajo», señaló con respecto a su viaje.

Para concluir, la rubia entregó el siguiente mensaje: «Trato de aportar con algo positivo. En este minuto estoy más enfocada en estudiar lo que es con respecto al mar para seguir aprendiendo y seguir enseñándoles. No soy de esas personas que va a estar hablando que me siento mal y cosas negativas porque trato de ser positiva. Pero igual que a todas las personas, todo me afecta», concluyó.

A pesar de la polémica, Kika Silva sigue compartiendo con sus fanáticos sus aventuras por el mar de las Bahamas.