Pancho Saavedra encantó a sus seguidores con fotito de su infancia A través de su cuenta de Instagram Pancho Saavedra enterneció a sus seguidores al compartir una postal de cuando estaba en la básica.

No cabe duda que Pancho Saavedra es uno de los animadores más queridos de nuestro país y así queda claro en sus redes sociales, pues solamente en Instagram cuenta con más de 3.3 millones de seguidores, a quienes encanta en todo momento con registros de su vida personal y laboral.

Así fue como ocurrió recientemente, pues el animador de ‘Contra Viento y Marea’ sorprendió a sus fanáticos luego de que publicara una postal nunca antes vista de cuando solo era un niño y aparece posando junto a sus compañeros en la licenciatura de cuarto básico.

«A ver si me encuentran, ¿dónde estoy en la foto? Un abrazo para todos los que me leen» escribió Pancho Saavedra para acompañar la fotito, que rápidamente recibió más de 25 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores que quedaron fascinados por el registro.

«Te encontré!!! hermosura de la creación»; «Clarito el mas guapo jjaja»; «Te veo y altiro en mi cabeza aparece tu risa»; «Bienvenido a fotos que hablan» y «No te cambia la carita» son algunos de los mensajes que le dejaron al animador, mientras que otros aprovecharon de adivinar cual de todos los pequeños es él.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pancho Saavedra (@franciscosaavedr)

Pancho Saavedra en cuarentena

Hay que recordar que hace algunas semanas Pancho Saavedra debió entrar en cuarentena preventiva, esto luego de que en medio de las grabaciones de ‘Contra viento y marea’ un miembro del equipo de contagiara de Covid-19, por lo que debió ser reemplazado por Ángeles Araya en el programa.

«En ese instante, mandaron a todas las personas que fueron contacto estrecho de él a una cuarentena preventiva. Ellos se hicieron el PCR y están todos negativos» señaló el rostro de Canal 13 en conversación con el matinal ‘Bienvenidos’.