Ministra Rubilar y el tercer retiro del Gobierno: «esperamos que la oposición nos acompañe» Luego de que el presidente Piñera anunciara un proyecto desde el gobierno para un tercer retiro, la ministra Rubilar explicó las razones.

La noche de ayer, el presidente Sebastián Piñera anunció que el gobierno enviaría al Congreso su propio proyecto por un tercer retiro de los fondos de pensiones. Esto, luego de que la iniciativa aprobada la semana pasada, fuera enviada al Tribunal Constitucional. Es dentro de este contexto, que la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, se refirió a las razones de esta contra propuesta.

En conversación con Radio Concierto, la ministra Rubilar comenzó aclarando que este proyecto estatal permitirá hacer un retiro «dentro del marco de la legalidad, en una atribución que es exclusiva del presidente. Al hacerlo así, vamos a asegurar que las personas puedan recibir esos recursos. De otra manera, en un proyecto que no cumple esa normativa y esa legalidad, nadie podía asegurar ese retiro».

«Además, nos hacemos cargo de los que no estaban contemplados en este proyecto, que son los más de 3 millones de personas que no tenían nada que retirar», añadió también la ex vocera. Recordemos, que esta iniciativa del gobierno considera un Bono Saldo Cero. El que busca entregar un monto de 200 mil pesos, para aquellos afiliados que no tienen ahorros a raíz de los retiros anteriores.

«El Bono Individual va directamente a las cuentas de las personas. Se podrá retirar mediante los retiros ya aprobados», señaló con respecto a cómo funcionará la modalidad de este nuevo beneficio.

Además, otras de las indicaciones que tiene esta iniciativa, corresponde a un reintegro de los fondos. De la mano de un aumento en el porcentaje de cotizaciones.

En este sentido, la ministra Rubilar explicó lo siguiente: «Es muy importante decir que este 1% por parte de los empleadores y este 1% por parte del Estado es para todos. Para los que retiran y los que no retiran. Segundo, decir que vamos a tener, y esperamos, que no solo tengamos un debate de un proyecto de retiro. Sino que también sea un camino para un debate de reforma tributaria y previsional».

Un tercer retiro desde el Gobierno

«Queremos presentar este proyecto para que haya un retiro. Porque sabemos que los fallos anteriores del TC bloquearán el proyecto ya aprobado», señaló también la ministra Rubilar.

Quien además hizo un llamado para dialogar junto con los sectores de la oposición, a raíz de las duras críticas que han enviando al Ejecutivo por esta iniciativa. Y es que recordemos, desde hace semanas que el Gobierno se ha pronunciando en contra de un tercer retiro, por lo que el anuncio del presidente Piñera molestó a varios.

Uno de estos fue el candidato presidencial Ignacio Briones, quien señaló que con este proyecto «el Gobierno le da la espalda a sus convicciones.»

«Lo que parece correcto en tiempos normales, no lo es tanto en tiempos extraordinarios. A tiempos extraordinarios, medidas extraordinarias. Necesitamos flexibilizar y necesitamos pensar fuera de la caja. Queremos dialogar y negociar, esperamos que la oposición nos acompañe», concluyó la ministra Rubilar.