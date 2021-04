Mamá de Tomás Bravo molesta por viralización de foto del velorio A través de sus redes sociales, la mamá de Tomás Bravo se refirió a una postal que está circulando en redes sociales y que la molestó.

Este fin de semana y tras casi dos meses finalmente se llevó a cabo el funeral de Tomás Bravo, pequeño de tres años que estuvo desaparecido por nueve días. Y que mantuvo en vilo en nuestro país mientras se desarrollaba un enorme operativo en el sector de Caripilún.

Pero es tras la emotiva despedida que se dio al menor que su mamá, Estefanía Gutiérrez, demostró su molestia en redes sociales frente a las críticas que le llegaron por su actuar durante el velorio y funeral de su retoño.

«Yo soy muy agradecida del cariño que me dan, pero me he dado cuenta que viene gente con muy buenas intenciones y otras aparentemente con buenas pero al final con mala intenciones» comenzó señalando la mamá de Tomás Bravo.

Más específicamente la joven se refirió a la viralización de una fotografía en la que se le mostraría durmiendo en el velorio del pequeño. «Supe que anda circulando una foto donde yo dormía en el velorio de mi hijo, algo que traspasa toda falta de respeto hacia mí, mi hijo e intimidad en un momento doloroso» indicó.

Siguiendo por esta línea, la mamá de Tomás Bravo agregó: «Entiendan que a mí no me interesa lo que piensan de mí, si me ven llorar o no, si duermo o no. A mí me importa lo que mi bebé sabe cómo fui yo como madre».

Agradeció el cariño

Por otro lado Estefanía Gutiérrez afirmó que: «Yo soy muy dulce y agradecida, pero cuando me molesta algo soy muy frontal. Si van a venir a buscar información o a ver si lloro, río o con mala intención, mejor no vengan».

«Yo solo acepto el cariño honesto y de corazón. Gracias!» cerró la mamá de Tomás Bravo en referencia a todos los mensajes que ha referido desde que comenzó la búsqueda por su pequeño hijo.