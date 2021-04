La respuesta de Antonella Ríos a los chaqueteros que la criticaron por segundo contagio de Covid-19 Tras confirmar que se encuentra contagiada con Covid-19 por segunda vez, Antonella Ríos salió a defenderse antes críticas de sus seguidores.

La actriz Antonella Ríos no pasa por sus mejores días. Y es que tras confirmar que se contagió de Covid-19 por segunda vez, la chiquilla tuvo que salir a defenderse luego que algunos desubicados la criticaran. Esto según lo que contó a través de sus redes sociales.

Recordemos, que la morena cuenta con más de 1 millón de seguidores en su cuenta de Instagram. En donde día a día comparte con sus fanáticos diferentes postales y anécdotas. Y aquí mismo fue donde Antonella confesó su segundo contagio.

«Es segunda vez que me da y esta vez pese a ser una persona con un estilo de vida sana; como saludable y no fumo, tomo vitaminas y suplementos y hago actividad física. Pese a todo eso estuve muy mal. Lloré de angustia en las noches porque sentí que las cosas no las tenía controladas». Así comenzó escribiendo la actriz a través de una publicación.

En donde también hizo un llamado a sus seguidores para seguir cuidándose en contra del Covid-19. «De verdad es un tema difícil porque el virus no discrimina es realmente potente y fuerte. Amigos este mensaje es para decirles que se cuiden mucho».

Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los mensajes que recibió fueron de ánimo, parece que algunos chaqueteros no dejaron pasar la oportunidad para criticarla. A lo que Antonella Ríos tuvo que salir a defenderse.

La respuesta de Antonella Ríos

«A toda la gente que ha comentado que bueno que enfermé, que por segunda vez, que soy inconsciente y todo, les cuento que no he salido ni a la esquina. Ahora me siento mejor, pero mi sensación de miedo y de angustia ha sido superior». Con estas palabras, la actriz empezó una declaración a través de su historias de Instagram.

En donde además añadió lo siguiente: «Quiero decirles que mis recorridos son supermercados, farmacias, ir a dejar algunas cosas a mis papás, e ir buscar y dejar a mi hijo. Tratar de moverme lo menos… porque a todos nos puede pasar, quizás en lugares donde menos los imaginamos. Un beso a todos y a cuidarse».

Por último, la morena escribió unos párrafos en donde advirtió sobre la seriedad del Covid-19. Y además agradeció el apoyo de sus seguidores que le enviaron saludos de recuperación.

«Cuídense mucho. Esto del Covid es verdad, no hagan carretes, no expongan a su gente. Es realmente angustiante no saber cómo el virus te va a atacar. No me creo la que más sabe, pero se lo que viví. Gracias por sus mensajes lindos. Y solamente decir que me sentí con el deber de contar lo que me pasó para que tomemos conciencia». Así concluyó la actriz.