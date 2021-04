Ingrid Cruz contó el motivo que la alejó de redes sociales: «Cada vez que me dan, me angustio mucho» Por unos días Ingrid Cruz se ha mantenido alejada de sus redes sociales y ahora volvió para contar la razón médica que la tenía ausente.

Tal como te hemos contado Ingrid Cruz es más que activa en sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores, a quienes encanta con sus publicaciones sobre su vida personal y su nuevo personaje en la teleserie ‘Demente’.

Es por lo mismo que recientemente la actriz nacional subió una fotito luego de unos días sin compartir nada con sus fanáticos. Fue en este contexto que además aprovechó de contar la razón del por qué se había mantenido alejada por este tiempo.

«Anduve un poco desaparecida pero ya volví» comenzó escribiendo Ingrid para acompañar la postal. Siguiendo por esta línea quiso explicar el motivo de su ausencia. «La culpable… mis migrañas… que cada cierto tiempo les da por volver!!! Pero ya van desapareciendo!!!».

Junto con esto, la intérprete nacional señaló que: «Son bien desgraciadas porque cada vez que me dan, me angustio muchooooo, entonces no es solo que me duele la mitad de la cabeza si no además mi corazoncito apretado!!! Pero ya fue!!!!».

«Gracias por tanta buena onda. Gracias por el cariño que me mandan por este nuevo personaje» cerró su mensaje Ingrid Cruz en la red social.

Al poco tiempo de compartir la fotito, la actriz de ‘Demente’ recibió más de 14 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes la encontraron más bella que nunca y le desearon que se recuperara pronto de este complicado malestar.

«Lindaaa»; «Mi amor»; «Hermosa»; «Guapa»; «Hermosa, toda la mejor energia para ti»; «Hermosaa!! Migrañas que no agradan.. ánimo cuando pase!»; «Seca, me encantan tus personajes, que te recuperes pronto»; «Espero que te encuentres mejor» y «Que bien que estés mejor» le escribieron a Ingrid Cruz.

Aquí te dejamos la fotito que compartió Ingrid Cruz en Instagram