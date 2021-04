Indignante: Diputados aprueban suspender cobro de intereses a candidatos Este miércoles diputados resolvieron suspender el cobro de intereses a candidatos políticos. Senador Felipe Harboe manifestó su molestia.

Este miércoles la comisión de Constitución y Gobierno de la Cámara de Diputadas y Diputados, aprobaron la suspensión del cobro de intereses a campañas políticas.

La medida fue impulsada por los parlamentarios Catalina Pérez (RD) y Diego Ibáñez (CS), y que como muy pocas veces, tuvo el apoyo de los dos sectores.

En cuanto a la razón de la suspensión se debe a la eventual postergación de las elecciones que se realizarían el 15 y 16 de mayo.

Tras la aprobación, los primeros en responder fueron los bancos, quienes a través de su asociación (ABif), acusaron la ilegitimidad de la medida.

«La indicación es abiertamente inconstitucional, ya que afecta el derecho de propiedad del acreedor a percibir los intereses legítimamente pactados en un contrato previamente acordado entre las partes», dijo el presidente Luis Opazo.

Críticas a diputados

Los comentarios en contra no se hicieron esperar. Uno de ellos fue el del senador Felipe Harboe (PPD), quien destacó que la medida «es un privilegio que no corresponde al país».

«No es aceptable que los que somos candidatos tengamos el privilegio de no pagar intereses en un crédito para campañas políticas, mientras que hay miles de pequeñas empresas y personas que están endeudas a los cuales no se les condona, no se les suspende el pago de los intereses a pegar de que no pueden trabajar», agregó.

Asimismo detalló que «hay miles de pymes y personas que están hasta el cuello por no poder trabajar y a ellos nadie les suspende nada».

«Espero que el Senado rechace lo aprobado en la cámara de diputados», finalizó.